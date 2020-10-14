У меня иммунитет: "супермен" Трамп пообещал расцеловать своих сторонников

Президент США Дональд Трамп заявил, что почувствовал себя "суперменом" после приема лекарств от коронавируса. Он также сказал, что может расцеловать своих сторонников, так как у него иммунитет к COVID-19.

Об этом он заявил на предвыборном митинге в Пенсильвании, трансляция ведется на телеканале C-Span.

Трамп заявил, что не знает точно, что ему дали, однако препарат содержал антитела к коронавирусу.

"Я принял это и сказал, что чувствую себя как супермен... У меня сейчас иммунитет. Я могу спуститься и расцеловать всех. Поцелую каждого - мужчину и женщину ", - отметил он.

Напомним, Трамп официально вернулся к предвыборной кампании после заражения COVID-19.

О том, что у Трампа и его супруги Мелании обнаружили коронавирус стало известно 2 октября.

По словам лечащего врача президента Шона Конли, результаты теста Трампа на коронавирус последние несколько дней подряд были отрицательными, и он больше не заразен.

Ранее социальная сеть Twitter пометила сообщение президента США Дональда Трампа как "вводящие в заблуждение". Трамп утверждает, что у него выработался иммунитет к коронавирусу COVID-19 и что он больше не заразен.