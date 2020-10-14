У мене імунітет: "супермен" Трамп пообіцяв розцілувати своїх прихильників

Президент США Дональд Трамп заявив, що відчув себе "суперменом" після прийому ліків від коронавірусу. Він також сказав, що може розцілувати своїх прихильників, оскільки у нього імунітет до COVID-19.

Про це він заявив на передвиборному мітингу в Пенсільванії, трансляція ведеться на телеканалі C-Span.

Трамп заявив, що не знає точно, що йому дали, однак препарат містив антитіла до коронавірусу.

"Я прийняв це і сказав, що відчуваю себе як супермен ... У мене зараз імунітет. Я можу спуститися і розцілувати всіх. Поцілую кожного - чоловіка і жінку", - зазначив він.

Нагадаємо, Трамп офіційно повернувся до передвиборчої кампанії після зараження COVID-19.

Про те, що у Трампа і його дружини Меланії виявили коронавірус стало відомо 2 жовтня.

За словами лікаря президента Шона Конлі, результати тесту Трампа на коронавірус останні кілька днів поспіль були негативними, і він більше не заразний.

Нагадаємо, соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа таке, що "вводять в оману". Трамп стверджує, що у нього виробився імунітет до коронавірусу COVID-19 і що він більше не заразний.