Twitter пометил запись Трампа вводящей в заблуждение

Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)

Социальная сеть Twitter пометила сообщение президента США Дональда Трампа "вводящим в заблуждение". Трамп утверждает, что у него выработался иммунитет к коронавирусу COVID-19 и что он больше не заразен.

Об этом говорится в сообщении под твитом Трампа.

Отмечается, что запись нарушила правила Twitter о распространении вводящей в заблуждение и потенциально вредоносной информации, связанной с COVID-19.

Однако запись не удалили, поскольку она "потенциально представляет общественный интерес".

Напомним, Трамп уверяет, что полностью излечился от COVID-19 и не представляет угрозы с точки зрения передачи вируса другим.

Ранее Facebook удалила пост Трампа, где он утверждал, что COVID-19 менее опасен, чем сезонный грипп.