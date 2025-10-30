Менторство, акселератори та оцінка стартапів: як розробники зміцнюють екосистему EdTech

Менторство набирає популярності у сфері EdTech. Освітні технології переходять від традиційної моделі співпраці з педагогами та підприємцями до взаємодії з розробниками.

Логіка проста: люди, які розуміють, як має працювати продукт, можуть оцінити його ширше - з точки зору ідеї та потенційної життєздатності. Саме інженери задають реалістичні рамки роботи, допомагають молодим командам рухатися у правильному напрямку й створювати справді робочі продукти, а не лише сміливі ідеї на папері.

Марія Козак (Mariia Kozak), Senior Engineer із великим досвідом у сфері EdTech, розвитку стартапів і менторства, неодноразово брала участь у програмах наставництва для стартапів. В Ukrainian Startup Fund та CODiE Awards вона займалася оцінкою та відбором проєктів, а у Level All реалізувала свої інженерні навички, працюючи над освітнім продуктом. Марія поділилася з нами своїми спостереженнями про те, як менторство розробників допомагає зміцнювати молоді команди та створювати нові ефективні прототипи.

Мости між технологіями та навчанням

Розробка EdTech-стартапів стає значно ефективнішою, якщо на неї зсередини дивиться досвідчений інженер, здатний дати об’єктивну оцінку технічній спроможності продукту, переконана Марія Козак. В Ukrainian Startup Fund (USF) вона виконує роль експертки, яка може оцінити проєкт на ранньому етапі та надати менторську й психологічну підтримку під час розробки.

Завдяки такому експертному підходу у різних галузях, не лише в EdTech, USF вдається підтримувати інноваційні стартапи. Від моменту свого заснування фонд отримав понад 7000 заявок на участь у програмах і розширив свою мережу до 250+ експертів з різних напрямів, які з ентузіазмом займаються наставництвом і допомагають командам розвивати проєкти зсередини.

"Тут я реалізую дві ролі - як наставниця і як інженерка. Колись я була молодою спеціалісткою, яка починала вивчати нову мову програмування Elixir. Мені знадобилося близько двох років, щоб добре розібратися й стати гідною інженеркою. Багато чому я навчалася самостійно, і довелося пройти через безліч труднощів та помилок, коли я приєдналася до команди Level All практично з нуля. Тому я з власного досвіду знаю, наскільки важливо мати підтримку не лише викладача, а саме розробника, який добре розуміє твою сферу", - ділиться Марія.

Окрім оцінки стартапів в USF, Марія Козак була суддею на міжнародних преміях Globee Awards for Technology, The Ventures Startup Awards та CODiE Awards. Завдяки своєму великому досвіду в розробці вона підходить до оцінювання максимально об’єктивно - звертає увагу як на інноваційність ідей, так і на їхню здатність до реальної реалізації. Кожна рекомендація експертки спрямована не на створення "вау"-ефекту для користувачів, а на практичну цінність - Марії важливо, щоб кожен стартап, з яким вона працює, досягав вимірюваних результатів.

Підтримка фаундерів через менторство

Фаундерам стартапів менторство необхідне, щоб вони не губилися між ідеєю та її реалізацією. На етапі, коли ще немає сильної команди або вона зібрана не повністю, допомога ментора з інженерним досвідом може значно прискорити процеси.

У Марії Козак був власний досвід зростання в команді з нуля. Робота в нью-йоркському EdTech-стартапі Level All фактично починалася зі створення продуктової команди. Тоді Марія була однією з перших інженерок і допомагала формувати інженерну команду з основ, а також працювала над окремими функціями платформи. Цей досвід привів до розуміння того, як інженери можуть впливати на продукт через стратегію. Злагоджена робота з фаундером на всіх етапах дала змогу тестувати різні гіпотези та впроваджувати нові ідеї. Значною мірою завдяки такому підходу Level All сьогодні об’єднує понад 150 000 учнів, 700 організацій і пропонує понад 2000 уроків, створених експертами.

Внесок у формування глобальних стандартів EdTech

Міжнародні івенти та менторські сесії розширюють можливості EdTech-стартапів, переконана Марія Козак. Вона регулярно бере участь у суддівських панелях міжнародних премій, серед яких The Globee Awards for Technology, The Ventures Startup Awards та CODiE Awards. У останній із зазначених премій Марія оцінювала саме EdTech-проєкти, спираючись на свій попередній досвід у Level All та аналізуючи, які узгоджені дії менторів і команд призводять до помітного результату, а які не приносять ні перемоги в конкурсі, ні виходу на повноцінний ринок.

"Коли я оцінюю проєкти на конкурсах, намагаюся тримати баланс між своїм інженерним поглядом і менторськими завданнями. Я підштовхую до цього й учасників: вони мають пам’ятати, що круті технології ще не гарантують вирішення всіх проблем майбутніх користувачів, але й амбітні ідеї не повинні залишатися лише ідеями без чіткого продуктового втілення", - ділиться Марія.

Все частіше до менторства на таких заходах залучають інженерів із реальним досвідом, тому стандарти оцінювання проєктів починають змінюватися й задавати нову планку для майбутніх команд. Суддівство стає способом систематизувати досвід і допомагати галузі рухатися до зрілості - у цьому впевнена Марія Козак.

Iнженери як рушій освітніх інновацій

"Я відчуваю, як EdTech змінюється, тому що такі ж інженери, як я, перестають лише писати код і працювати в межах розробки продукту. Ми розширюємо зону відповідальності й приходимо туди, де допитливі уми чекають на нашу підтримку та допомогу - на менторські сесії, конкурси та у фонди", - ділиться Марія.

Інженерка переконана: сама суть EdTech полягає в тому, щоб навчати одне одного й сприяти взаємному зростанню - саме для цього існують фонди на кшталт USF, Seeds of Bravery та заходи, де стартапи отримують повноцінну підтримку від досвідчених розробників.

Інженерне мислення не лише допоможе прискорити вихід стартапів на ринки, а й надалі задаватиме нові стандарти їх оцінювання та розвитку - так, щоб нові продукти робили освіту доступнішою, більш зрозумілою та ближчою до реальних потреб людей.