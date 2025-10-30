ua en ru
Менторство, акселераторы и оценка стартапов: как разработчики укрепляют экосистему EdTech

Украина, Четверг 30 октября 2025 18:42
Фото: разработчики укрепляют экосистему EdTech благодаря менторству и оценке стартапов (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Менторство набирает популярность в сфере EdTech. Образовательные технологии переходят от традиционной модели сотрудничества с педагогами и предпринимателями к взаимодействию с разработчиками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Логика проста: люди, которые понимают, как должен работать продукт, могут оценить его шире - с точки зрения идеи и потенциальной жизнеспособности. Именно инженеры задают реалистичные рамки работы, помогают молодым командам двигаться в правильном направлении и создавать действительно рабочие продукты, а не только смелые идеи на бумаге.

Мария Козак (Mariia Kozak), Senior Engineer с большим опытом в сфере EdTech, развития стартапов и менторства, неоднократно участвовала в программах наставничества для стартапов. В Ukrainian Startup Fund и CODiE Awards она занималась оценкой и отбором проектов, а в Level All реализовала свои инженерные навыки, работая над образовательным продуктом. Мария поделилась с нами своими наблюдениями о том, как менторство разработчиков помогает укреплять молодые команды и создавать новые эффективные прототипы.

Мосты между технологиями и обучением

Разработка EdTech-стартапов становится значительно эффективнее, если на нее изнутри смотрит опытный инженер, способный дать объективную оценку технической способности продукта, убеждена Мария Козак. В Ukrainian Startup Fund (USF) она выполняет роль эксперта, которая может оценить проект на раннем этапе и предоставить менторскую и психологическую поддержку при разработке.

Благодаря такому экспертному подходу в различных областях, не только в EdTech, USF удается поддерживать инновационные стартапы. С момента своего основания фонд получил более 7000 заявок на участие в программах и расширил свою сеть до 250+ экспертов по разным направлениям, которые с энтузиазмом занимаются наставничеством и помогают командам развивать проекты изнутри.

"Здесь я реализую две роли - как наставница и как инженер. Когда-то я была молодой специалисткой, которая начинала изучать новый язык программирования Elixir. Мне понадобилось около двух лет, чтобы хорошо разобраться и стать достойным инженером. Многому я училась самостоятельно, и мне пришлось пройти через множество трудностей и ошибок, когда я присоединилась к команде Level All практически с нуля. Поэтому я по собственному опыту знаю, насколько важно иметь поддержку не только преподавателя, а именно разработчика, который хорошо понимает твою сферу", - делится Мария.

Кроме оценки стартапов в USF, Мария Козак была судьей на международных премиях Globee Awards for Technology, The Ventures Startup Awards и CODiE Awards. Благодаря своему большому опыту в разработке она подходит к оценке максимально объективно - обращает внимание как на инновационность идей, так и на их способность к реальной реализации. Каждая рекомендация эксперта направлена не на создание "вау"-эффекта для пользователей, а на практическую ценность - Марии важно, чтобы каждый стартап, с которым она работает, достигал измеримых результатов.

Поддержка фаундеров через менторство

Фаундерам стартапов менторство необходимо, чтобы они не терялись между идеей и ее реализацией. На этапе, когда еще нет сильной команды или она собрана не полностью, помощь ментора с инженерным опытом может значительно ускорить процессы.

У Марии Козак был собственный опыт роста в команде с нуля. Работа в нью-йоркском EdTech-стартапе Level All фактически начиналась с создания продуктовой команды. Тогда Мария была одной из первых инженеров и помогала формировать инженерную команду из основ, а также работала над отдельными функциями платформы. Этот опыт привел к пониманию того, как инженеры могут влиять на продукт через стратегию. Слаженная работа с фаундером на всех этапах позволила тестировать различные гипотезы и внедрять новые идеи. Во многом благодаря такому подходу Level All сегодня объединяет более 150 000 учеников, 700 организаций и предлагает более 2000 уроков, созданных экспертами.

Вклад в формирование глобальных стандартов EdTech

Международные ивенты и менторские сессии расширяют возможности EdTech-стартапов, убеждена Мария Козак. Она регулярно участвует в судейских панелях международных премий, среди которых The Globee Awards for Technology, The Ventures Startup Awards и CODiE Awards. В последней из указанных премий Мария оценивала именно EdTech-проекты, опираясь на свой предыдущий опыт в Level All и анализируя, какие согласованные действия менторов и команд приводят к заметному результату, а какие не приносят ни победы в конкурсе, ни выхода на полноценный рынок.

"Когда я оцениваю проекты на конкурсах, стараюсь держать баланс между своим инженерным взглядом и менторскими задачами. Я подталкиваю к этому и участников: они должны помнить, что крутые технологии еще не гарантируют решения всех проблем будущих пользователей, но и амбициозные идеи не должны оставаться только идеями без четкого продуктового воплощения", - делится Мария.

Все чаще к менторству на таких мероприятиях привлекают инженеров с реальным опытом, поэтому стандарты оценивания проектов начинают меняться и задавать новую планку для будущих команд. Судейство становится способом систематизировать опыт и помогать отрасли двигаться к зрелости - в этом уверена Мария Козак.

Инженеры как двигатель образовательных инноваций

"Я чувствую, как EdTech меняется, потому что такие же инженеры, как я, перестают только писать код и работать в рамках разработки продукта. Мы расширяем зону ответственности и приходим туда, где любознательные умы ждут нашей поддержки и помощи - на менторские сессии, конкурсы и в фонды", - делится Мария.

Инженерка убеждена: сама суть EdTech заключается в том, чтобы учить друг друга и способствовать взаимному росту - именно для этого существуют фонды вроде USF, Seeds of Bravery и мероприятия, где стартапы получают полноценную поддержку от опытных разработчиков.

Инженерное мышление не только поможет ускорить выход стартапов на рынки, но и в дальнейшем будет задавать новые стандарты их оценки и развития - так, чтобы новые продукты делали образование более доступным, более понятным и ближе к реальным потребностям людей.

