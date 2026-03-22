Менше завдань чи нові формати: які зміни чекають на учасників НМТ-2026

Головне: Модель тестування 3+1: Як і торік, обов’язковими залишаються українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет - на вибір учасника.

Регламент: НМТ-2026 пройде в один день у два етапи по 120 хвилин із 20-хвилинною перервою між ними.

Зміни у фізиці: До тесту додали два завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Оновлення у хімії: Кількість завдань скоротили з 30 до 24.

Без відкритих відповідей: У 2026 році тест не міститиме завдань, що потребують розгорнутого написання тексту чи розв'язання.

Структура тесту: 3+1

"Суттєвих змін у проведенні НМТ цьогоріч порівняно з 2025-м не передбачено. Модель тестування залишилася незмінною", - каже Вакуленко.

Кожен учасник складатиме чотири предмети:

Обов'язкові: українська мова, математика та історія України.

На вибір: українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, хімія, фізика або географія.

Регламент проведення

Як і у 2025 році, тестування відбуватиметься в один день у два етапи:

Перший етап (120 хв): українська мова та математика.

Перерва: до 20 хвилин.

Другий етап (120 хв): історія України та предмет на вибір.

Корегування у завданнях з фізики та хімії

Хоча загальна модель стабільна, зміни зачепили два предмети:

Фізика: додали два завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Хімія: кількість завдань скоротили - замість 30 (як було торік) абітурієнти виконуватимуть 24 завдання.

"Традиційно у 2026-му НМТ не міститиме завдань, які передбачають розгорнуту відповідь", - наголосила Тетяна Вакуленко.

Це означає, що формат тесту залишається повністю комп’ютеризованим і орієнтованим на закриті типи запитань.