Менше завдань чи нові формати: які зміни чекають на учасників НМТ-2026

08:23 22.03.2026 Нд
2 хв
Зміни торкнулися завдань із двох предметів
aimg Василина Копитко
Цьогоріч тести традиційно не міститимуть завдань із розгорнутими відповідями (фото: Getty Images)

Цьогорічна модель національного мультипредметного тесту (НМТ) не зазнає кардинальних трансформацій порівняно з минулим роком, проте абітурієнтам варто звернути увагу на оновлення у тестах з фізики та хімії.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

Читайте також: Правила НМТ-2026: за що учасників можуть вигнати з іспиту

Головне:

  • Модель тестування 3+1: Як і торік, обов’язковими залишаються українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет - на вибір учасника.
  • Регламент: НМТ-2026 пройде в один день у два етапи по 120 хвилин із 20-хвилинною перервою між ними.
  • Зміни у фізиці: До тесту додали два завдання з вибором однієї правильної відповіді.
  • Оновлення у хімії: Кількість завдань скоротили з 30 до 24.
  • Без відкритих відповідей: У 2026 році тест не міститиме завдань, що потребують розгорнутого написання тексту чи розв'язання.

Структура тесту: 3+1

"Суттєвих змін у проведенні НМТ цьогоріч порівняно з 2025-м не передбачено. Модель тестування залишилася незмінною", - каже Вакуленко.

Кожен учасник складатиме чотири предмети:

  • Обов'язкові: українська мова, математика та історія України.
  • На вибір: українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, хімія, фізика або географія.

Регламент проведення

Як і у 2025 році, тестування відбуватиметься в один день у два етапи:

  • Перший етап (120 хв): українська мова та математика.
  • Перерва: до 20 хвилин.
  • Другий етап (120 хв): історія України та предмет на вибір.

Корегування у завданнях з фізики та хімії

Хоча загальна модель стабільна, зміни зачепили два предмети:

  • Фізика: додали два завдання з вибором однієї правильної відповіді.
  • Хімія: кількість завдань скоротили - замість 30 (як було торік) абітурієнти виконуватимуть 24 завдання.

"Традиційно у 2026-му НМТ не міститиме завдань, які передбачають розгорнуту відповідь", - наголосила Тетяна Вакуленко.

Це означає, що формат тесту залишається повністю комп’ютеризованим і орієнтованим на закриті типи запитань.

Раніше ми писали про те, що реєстрація на НМТ-2026 триватиме з 5 березня до 2 квітня. Для цього потрібно створити персональний кабінет. Випускникам з-за кордону варто поспішити, оскільки кількість місць в екземенаційних центрах в інших країнах - обмежена.

Читайте також про те, що під час складання НМТ учасникам заборонено користуватися мобільними телефонами чи іншими гаджетами, а також переглядати конспекти, книги або записи.

