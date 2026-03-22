Меньше заданий или новые форматы: какие изменения ждут участников НМТ-2026

Структура теста: 3+1

"Существенных изменений в проведении НМТ в этом году по сравнению с 2025-м не предусмотрено. Модель тестирования осталась неизменной", - говорит Вакуленко.

Каждый участник будет сдавать четыре предмета:

Обязательные: украинский язык, математика и история Украины.

На выбор: украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, химия, физика или география.

Регламент проведения

Как и в 2025 году, тестирование будет проходить в один день в два этапа:

Первый этап (120 мин): украинский язык и математика.

Перерыв: до 20 минут.

Второй этап (120 мин): история Украины и предмет на выбор.

Корректировка в заданиях по физике и химии

Хотя общая модель стабильна, изменения затронули два предмета:

Физика: добавили два задания с выбором одного правильного ответа.

Химия: количество заданий сократили - вместо 30 (как было в прошлом году) абитуриенты будут выполнять 24 задания.

"Традиционно в 2026-м НМТ не будет содержать заданий, предусматривающих развернутый ответ", - подчеркнула Татьяна Вакуленко.

Это означает, что формат теста остается полностью компьютеризированным и ориентированным на закрытые типы вопросов.