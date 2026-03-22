Меньше заданий или новые форматы: какие изменения ждут участников НМТ-2026

Модель национального мультипредметного теста (НМТ) 2026 года не будет иметь кардинальных трансформаций по сравнению с прошлым годом, однако абитуриентам стоит обратить внимание на обновления в тестах по физике и химии.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.
Главное:
"Существенных изменений в проведении НМТ в этом году по сравнению с 2025-м не предусмотрено. Модель тестирования осталась неизменной", - говорит Вакуленко.
Каждый участник будет сдавать четыре предмета:
Как и в 2025 году, тестирование будет проходить в один день в два этапа:
Хотя общая модель стабильна, изменения затронули два предмета:
"Традиционно в 2026-м НМТ не будет содержать заданий, предусматривающих развернутый ответ", - подчеркнула Татьяна Вакуленко.
Это означает, что формат теста остается полностью компьютеризированным и ориентированным на закрытые типы вопросов.
Ранее мы писали о том, что регистрация на НМТ-2026 продлится с 5 марта до 2 апреля. Для этого нужно создать персональный кабинет. Выпускникам из-за рубежа стоит поспешить, поскольку количество мест в экземенационных центрах в других странах - ограничено.
