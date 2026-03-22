RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Меньше заданий или новые форматы: какие изменения ждут участников НМТ-2026

08:23 22.03.2026 Вс
2 мин
Изменения коснулись заданий по двум предметам
aimg Василина Копытко
В этом году тесты традиционно не будут содержать заданий с развернутыми ответами (фото: Getty Images)

Модель национального мультипредметного теста (НМТ) 2026 года не будет иметь кардинальных трансформаций по сравнению с прошлым годом, однако абитуриентам стоит обратить внимание на обновления в тестах по физике и химии.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

Главное:

  • Модель тестирования 3+1: Как и в прошлом году, обязательными остаются украинский язык, математика и история Украины. Четвертый предмет - на выбор участника.
  • Регламент: НМТ-2026 пройдет в один день в два этапа по 120 минут с 20-минутным перерывом между ними.
  • Изменения в физике: В тест добавили два задания с выбором одного правильного ответа.
  • Обновления в химии: Количество заданий сократили с 30 до 24.
  • Без открытых ответов: В 2026 году тест не будет содержать заданий, требующих развернутого написания текста или решения.

Структура теста: 3+1

"Существенных изменений в проведении НМТ в этом году по сравнению с 2025-м не предусмотрено. Модель тестирования осталась неизменной", - говорит Вакуленко.

Каждый участник будет сдавать четыре предмета:

  • Обязательные: украинский язык, математика и история Украины.
  • На выбор: украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, химия, физика или география.

Регламент проведения

Как и в 2025 году, тестирование будет проходить в один день в два этапа:

  • Первый этап (120 мин): украинский язык и математика.
  • Перерыв: до 20 минут.
  • Второй этап (120 мин): история Украины и предмет на выбор.

Корректировка в заданиях по физике и химии

Хотя общая модель стабильна, изменения затронули два предмета:

  • Физика: добавили два задания с выбором одного правильного ответа.
  • Химия: количество заданий сократили - вместо 30 (как было в прошлом году) абитуриенты будут выполнять 24 задания.

"Традиционно в 2026-м НМТ не будет содержать заданий, предусматривающих развернутый ответ", - подчеркнула Татьяна Вакуленко.

Это означает, что формат теста остается полностью компьютеризированным и ориентированным на закрытые типы вопросов.

Ранее мы писали о том, что регистрация на НМТ-2026 продлится с 5 марта до 2 апреля. Для этого нужно создать персональный кабинет. Выпускникам из-за рубежа стоит поспешить, поскольку количество мест в экземенационных центрах в других странах - ограничено.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
