Все менше українців готові віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки, - опитування

За даними соціологів, переважна більшість громадян відкидає ідею територіальних поступок на сході країни заради мирних домовленостей. Зокрема, 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль РФ увесь Донбас в обмін на гарантії безпеки.

При цьому 33% опитаних висловили готовність піти на такий крок, хоча більшість із них визнають це складною умовою. Ще 7% громадян не змогли визначитися зі своєю позицією.

Соціологи зазначають, що порівняно з квітнем частка тих, хто допускає можливість подібного сценарію, зменшилася.

Фото: українці відповіли, чи готові віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки (kiis.com.ua)

Зокрема, тоді категорично проти передачі Донбасу виступали 57% українців, тоді як готові були схвалити таку умову 36% опитаних.

Соціологи окремо звернули увагу на Київ - попри бомбардування столиці балістикою та іншими засобами, готовність киян схвалити пропозицію навіть знизилася - з 34% до 26%. Водночас частка тих, хто категорично проти, зросла із 62% до 69%.