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Все менше українців готові віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки, - опитування

11:41 07.08.2026 Пт
2 хв
Навіть ті, хто підтримує такий крок, визнає його складною умовою
aimg Валерій Ульяненко
Фото: все менше українців підтримують обмін Донбасу на гарантії безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Шість із десяти українців вважають категорично неприйнятною передачу всього Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними соціологів, переважна більшість громадян відкидає ідею територіальних поступок на сході країни заради мирних домовленостей. Зокрема, 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль РФ увесь Донбас в обмін на гарантії безпеки.

При цьому 33% опитаних висловили готовність піти на такий крок, хоча більшість із них визнають це складною умовою. Ще 7% громадян не змогли визначитися зі своєю позицією.

Соціологи зазначають, що порівняно з квітнем частка тих, хто допускає можливість подібного сценарію, зменшилася.

Фото: українці відповіли, чи готові віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки (kiis.com.ua)

Зокрема, тоді категорично проти передачі Донбасу виступали 57% українців, тоді як готові були схвалити таку умову 36% опитаних.

Соціологи окремо звернули увагу на Київ - попри бомбардування столиці балістикою та іншими засобами, готовність киян схвалити пропозицію навіть знизилася - з 34% до 26%. Водночас частка тих, хто категорично проти, зросла із 62% до 69%.

Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, що більшість українців вірять у перемогу у війні, хоча думки щодо майбутніх кордонів України розділилися.

Крім того, соціологи зафіксували певне зниження рівня підтримки інтеграції до Північноатлантичного альянсу серед українців на тлі високої прихильності до євроінтеграції.

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ДонбасВійна в УкраїніГарантії безпеки