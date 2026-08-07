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Все меньше украинцев готовы отдать Донбасс в обмен на гарантии безопасности, - опрос

11:41 07.08.2026 Пт
2 мин
Даже те, кто поддерживает такой шаг, признает его сложным условием
aimg Валерий Ульяненко
Фото: все меньше украинцев поддерживают обмен Донбасса на гарантии безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)

Шесть из десяти украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным социологов, подавляющее большинство граждан исключает идею территориальных уступок на востоке страны ради мирных договоренностей. В частности, 60% респондентов считают категорически неприемлемым передать под контроль РФ весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности.

При этом 33% опрошенных выразили готовность пойти на такой шаг, хотя большинство из них признают это сложным условием. Еще 7% граждан не смогли определиться со своей позицией.

Социологи отмечают, что по сравнению с апрелем доля тех, кто допускает возможность подобного сценария, уменьшилась.

Фото: украинцы ответили, готовы ли отдать Донбасс в обмен на гарантии безопасности (kiis.com.ua)

В частности, тогда категорически против передачи Донбасса выступали 57% украинцев, в то время как готовы были одобрить такое условие 36% опрошенных.

Социологи отдельно обратили внимание на Киев - несмотря на бомбардировку столицы баллистикой и другими средствами, готовность киевлян одобрить предложение даже снизилась - с 34% до 26%. В то же время доля тех, кто категорически против, возросла с 62% до 69%.

Напомним, недавний опрос показал, что большинство украинцев верят в победу в войне, хотя мнения по поводу будущих границ Украины разделились.

Кроме того, социологи зафиксировали определенное снижение уровня поддержки интеграции в Североатлантический альянс среди украинцев на фоне высокой приверженности евроинтеграции.

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