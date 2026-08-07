Все меньше украинцев готовы отдать Донбасс в обмен на гарантии безопасности, - опрос

По данным социологов, подавляющее большинство граждан исключает идею территориальных уступок на востоке страны ради мирных договоренностей. В частности, 60% респондентов считают категорически неприемлемым передать под контроль РФ весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности.

При этом 33% опрошенных выразили готовность пойти на такой шаг, хотя большинство из них признают это сложным условием. Еще 7% граждан не смогли определиться со своей позицией.

Социологи отмечают, что по сравнению с апрелем доля тех, кто допускает возможность подобного сценария, уменьшилась.

Фото: украинцы ответили, готовы ли отдать Донбасс в обмен на гарантии безопасности (kiis.com.ua)

В частности, тогда категорически против передачи Донбасса выступали 57% украинцев, в то время как готовы были одобрить такое условие 36% опрошенных.

Социологи отдельно обратили внимание на Киев - несмотря на бомбардировку столицы баллистикой и другими средствами, готовность киевлян одобрить предложение даже снизилась - с 34% до 26%. В то же время доля тех, кто категорически против, возросла с 62% до 69%.