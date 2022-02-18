Меньше сахара, картофеля и хлеба: как изменилось питание украинцев

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о потреблении продуктов питания в домохозяйствах за 9 месяцев 2021 года. За год упало потребление сахара, подсолнечного масла, картофеля и хлеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств.

По данным статистического ведомства, в расчете на одного человека в потребление мяса и мясопродуктов составило 5,1 кг в месяц. Это столько же, как и год назад.

Потребление молока и молочных продуктов выросло с 19,8 до 18,9 кг, потребление яиц сократилось с 20 до 19 штук на месяц.

Кроме того, потребление рыбы и рыбопродуктов осталось на уровне 1,3 кг.

Потребление сахара упало с 2,5 кг до 2,3 кг, подсолнечного масла - с 1,4 кг до 1,3 кг, картофеля - 5,9 кг до 4,7 кг, хлеба с 8,0 кг до 7,6 кг в месяц.

Потребление овощей снизилось с 9,2 до 9,1 кг, фруктов, ягод, орехов, винограда выросло с 3,5 кг 3,6 кг.