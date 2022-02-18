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Менше цукру, картоплі та хліба: як змінилося харчування українців

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Україна, П'ятниця 18 лютого 2022 15:33
Менше цукру, картоплі та хліба: як змінилося харчування українців Фото: харчування українців змінилося за останній рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила дані про споживання продуктів харчування в домогосподарствах за 9 місяців 2021 року. За рік впало споживання цукру, соняшникової олії, картоплі та хліба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.

За даними статистичного відомства, в розрахунку на одну людину споживання м'яса і м'ясопродуктів склало 5,1 кг на місяць. Це стільки ж, як і рік тому.

Споживання молока і молочних продуктів зросло з 19,8 до 18,9 кг, споживання яєць скоротилося з 20 до 19 штук на місяць.

Крім того, споживання риби і рибопродуктів залишилося на рівні 1,3 кг.

Споживання цукру впало з 2,5 кг до 2,3 кг, соняшникової олії - з 1,4 кг до 1,3 кг, картоплі - 5,9 кг до 4,7 кг, хліба з 8,0 кг до 7,6 кг на місяць.

Споживання овочів знизилося з 9,2 до 9,1 кг, фруктів, ягід, горіхів, винограду зросло з 3,5 кг 3,6 кг.

Менше цукру, картоплі та хліба: як змінилося харчування українців

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія і цукор.

Відзначимо, середні ціни на продукти харчування у січні 2022 року порівняно з січнем минулого року зросли 14,5%. Це вище загальної інфляції, яка склала 10,0%.

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Державна служба статистики
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