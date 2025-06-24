Менше роботи, а зарплата та сама. Польща переходить на 4-денний тиждень

Польща готується перейти на 4-денний робочий тиждень без зменшення зарплати. Пілотна програма стартує вже найближчим часом, а повний перехід на нову модель очікується до кінця 2027 року. Окрім цього, ще є низка інших важливих нововведень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням Eversheds-sutherland.
Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики 28 квітня 2025 року оголосило про запуск пілотної програми, яка дозволить скоротити робочий тиждень без зменшення зарплати.
Працівники спільно з роботодавцями зможуть вибрати один із трьох варіантів:
Повний перехід на нову систему очікується до листопада 2027 року. На її реалізацію у 2026 році вже виділено 10 млн злотих. До 30 червня мають оприлюднити правила експериментальної моделі. Проте деякі експерти сумніваються в доцільності ініціативи через витрати.
Крім цього, передбачена низка інших змін у трудовому законодавстві.
9 травня 2025 року Сейм Польщі ухвалив закон про прозорість оплати праці. Хоча початковий варіант документа передбачав ширші зміни, у фінальній версії їх обмежили лише етапом працевлаштування.
Відтепер роботодавці зобов’язані вказувати розмір або діапазон зарплати (та інших виплат) у вакансіях або до співбесіди. Якщо діє колективний договір - про це також має бути повідомлено. Забороняється вимагати від кандидатів інформацію про попередній рівень доходів. Закон набуде чинності через пів року після публікації.
Команда з дерегуляції SprawdzaMY.com запропонувала спростити взаємодію бізнесу з Управлінням соціального страхування (ZUS). Ключове нововведення - Єдиний страховий файл, який автоматизує облік і розрахунки внесків.
Частину обов’язків візьме на себе ZUS, а також передбачається зменшення кількості паперових форм і передачі частини даних напряму до Служби статистики Польщі.
19 березня 2025 року Воєводський адміністративний суд Кракова постановив, що роботодавці не зобов’язані направляти підрядників за цивільно-правовими договорами на медичні огляди. Таке рішення може вплинути на кадрову політику у сфері громадського харчування та послуг. Рішення ще не набуло остаточної сили.
Міністерство праці підготувало законопроект, який змінює правила обчислення трудового стажу. До стажу зараховуватимуть:
Законопроєкт має набути чинності з 1 січня 2026 року.
Уряд Польщі затвердив законопроєкт, за яким з 2026 року мінімальна зарплата більше не включатиме надбавки. Спочатку будуть виключені функціональні надбавки, згодом - інші, а з 2028 року - також премії. Це частина імплементації європейської директиви щодо адекватної мінімальної оплати праці.
У 2025 році Державна інспекція праці Польщі планує провести 55 тисяч перевірок. Основна мета - виявити випадки, коли цивільно-правові договори приховують фактичну трудову зайнятість. Також планують перевіряти агентства тимчасової зайнятості та їхніх клієнтів на предмет зловживань формами аутсорсингу.
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Раніше ми писали про те, що з 1 червня у Польщі набули чинності нові положення, які посилюють правила доступу іноземних громадян до польського ринку праці, університетів і візової системи.
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