Менше роботи, а зарплата та сама. Польща переходить на 4-денний тиждень

Пілотна програма зі скорочення робочого часу

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики 28 квітня 2025 року оголосило про запуск пілотної програми, яка дозволить скоротити робочий тиждень без зменшення зарплати.

Працівники спільно з роботодавцями зможуть вибрати один із трьох варіантів:

працювати 4 дні на тиждень;

скоротити тривалість робочого дня до 6 годин;

або отримати більше днів відпустки.

Повний перехід на нову систему очікується до листопада 2027 року. На її реалізацію у 2026 році вже виділено 10 млн злотих. До 30 червня мають оприлюднити правила експериментальної моделі. Проте деякі експерти сумніваються в доцільності ініціативи через витрати.

Крім цього, передбачена низка інших змін у трудовому законодавстві.

Прозорість зарплат: новий закон

9 травня 2025 року Сейм Польщі ухвалив закон про прозорість оплати праці. Хоча початковий варіант документа передбачав ширші зміни, у фінальній версії їх обмежили лише етапом працевлаштування.

Відтепер роботодавці зобов’язані вказувати розмір або діапазон зарплати (та інших виплат) у вакансіях або до співбесіди. Якщо діє колективний договір - про це також має бути повідомлено. Забороняється вимагати від кандидатів інформацію про попередній рівень доходів. Закон набуде чинності через пів року після публікації.

У Польщі скоротять кількість робочих годин (фото: Freepik)

Реформа соціального страхування

Команда з дерегуляції SprawdzaMY.com запропонувала спростити взаємодію бізнесу з Управлінням соціального страхування (ZUS). Ключове нововведення - Єдиний страховий файл, який автоматизує облік і розрахунки внесків.

Частину обов’язків візьме на себе ZUS, а також передбачається зменшення кількості паперових форм і передачі частини даних напряму до Служби статистики Польщі.

Медогляди для підрядників - не обов’язкові

19 березня 2025 року Воєводський адміністративний суд Кракова постановив, що роботодавці не зобов’язані направляти підрядників за цивільно-правовими договорами на медичні огляди. Таке рішення може вплинути на кадрову політику у сфері громадського харчування та послуг. Рішення ще не набуло остаточної сили.

Зміни до стажу роботи

Міністерство праці підготувало законопроект, який змінює правила обчислення трудового стажу. До стажу зараховуватимуть:

ведення підприємницької діяльності;

періоди співпраці з підприємцями;

догляду за дитиною;

роботу за B2B-контрактами та агентськими угодами, якщо за них сплачувались страхові внески.

Законопроєкт має набути чинності з 1 січня 2026 року.

Мінімальна зарплата прирівнюється до базової

Уряд Польщі затвердив законопроєкт, за яким з 2026 року мінімальна зарплата більше не включатиме надбавки. Спочатку будуть виключені функціональні надбавки, згодом - інші, а з 2028 року - також премії. Це частина імплементації європейської директиви щодо адекватної мінімальної оплати праці.

Боротьба з прихованою зайнятістю

У 2025 році Державна інспекція праці Польщі планує провести 55 тисяч перевірок. Основна мета - виявити випадки, коли цивільно-правові договори приховують фактичну трудову зайнятість. Також планують перевіряти агентства тимчасової зайнятості та їхніх клієнтів на предмет зловживань формами аутсорсингу.