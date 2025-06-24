Меньше работы, а зарплата та же. Польша переходит на 4-дневную неделю

Пилотная программа по сокращению рабочего времени

Министерство семьи, труда и социальной политики 28 апреля 2025 года объявило о запуске пилотной программы, которая позволит сократить рабочую неделю без уменьшения зарплаты.

Работники совместно с работодателями смогут выбрать один из трех вариантов:

работать 4 дня в неделю;

сократить продолжительность рабочего дня до 6 часов;

или получить больше дней отпуска.

Полный переход на новую систему ожидается до ноября 2027 года. На ее реализацию в 2026 году уже выделено 10 млн злотых. До 30 июня должны обнародовать правила экспериментальной модели. Однако некоторые эксперты сомневаются в целесообразности инициативы из-за расходов.

Кроме того, предусмотрен ряд других изменений в трудовом законодательстве.

Прозрачность зарплат: новый закон

9 мая 2025 года Сейм Польши принял закон о прозрачности оплаты труда. Хотя первоначальный вариант документа предусматривал более широкие изменения, в финальной версии их ограничили только этапом трудоустройства.

Отныне работодатели обязаны указывать размер или диапазон зарплаты (и других выплат) в вакансиях или до собеседования. Если действует коллективный договор - об этом также должно быть сообщено. Запрещается требовать от кандидатов информацию о предыдущем уровне доходов. Закон вступит в силу через полгода после публикации.

В Польше сократят количество рабочих часов (фото: Freepik)

Реформа социального страхования

Команда по дерегуляции SprawdzaMY.com предложила упростить взаимодействие бизнеса с Управлением социального страхования (ZUS). Ключевое нововведение - Единый страховой файл, который автоматизирует учет и расчеты взносов.

Часть обязанностей возьмет на себя ZUS, а также предполагается уменьшение количества бумажных форм и передачи части данных напрямую в Службу статистики Польши.

Медосмотры для подрядчиков - не обязательны

19 марта 2025 года Воеводский административный суд Кракова постановил, что работодатели не обязаны направлять подрядчиков по гражданско-правовым договорам на медицинские осмотры. Такое решение может повлиять на кадровую политику в сфере общественного питания и услуг. Решение еще не вступило в окончательную силу.

Изменения в стаж работы

Министерство труда подготовило законопроект, который меняет правила исчисления трудового стажа. В стаж будут засчитывать:

ведение предпринимательской деятельности;

периоды сотрудничества с предпринимателями;

ухода за ребенком;

работу по B2B-контрактам и агентским соглашениям, если за них уплачивались страховые взносы.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2026 года.

Минимальная зарплата приравнивается к базовой

Правительство Польши утвердило законопроект, по которому с 2026 года минимальная зарплата больше не будет включать надбавки. Сначала будут исключены функциональные надбавки, потом - другие, а с 2028 года - также премии. Это часть имплементации европейской директивы по адекватной минимальной оплате труда.

Борьба со скрытой занятостью

В 2025 году Государственная инспекция труда Польши планирует провести 55 тысяч проверок. Основная цель - выявить случаи, когда гражданско-правовые договоры скрывают фактическую трудовую занятость. Также планируют проверять агентства временной занятости и их клиентов на предмет злоупотреблений формами аутсорсинга.