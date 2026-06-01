Менше перевірок і зайвих функцій: уряд розпочав реформу Держпраці
Уряд схвалив перший практичний крок у реформі Державної служби України з питань праці. Кабмін оновив положення про Держпраці, прибравши частину дубльованих і застарілих функцій та визначивши нові пріоритети роботи відомства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет Міністрів.
Головне:
- Кабмін оновив положення про Держпраці та розпочав реформу служби.
- З повноважень відомства вилучать низку функцій, які дублюються з іншими органами влади.
- Частину адміністративних процедур та експертиз буде оптимізовано або скасовано.
- Держпраці отримає нові повноваження щодо контролю за працевлаштуванням людей з інвалідністю.
- Одним із ключових напрямів реформи стане цифровізація послуг.
- Уряд планує наблизити роботу служби до стандартів країн ЄС.
Які функції заберуть у Держпраці
Ухвалена постанова визначає, які повноваження мають залишитися за Держпраці як органом державного нагляду у сфері праці та охорони праці, а які більше не належать до її основних завдань.
Зокрема, зі сфери відповідальності служби вилучаються окремі питання, пов’язані з об’єктами підвищеної небезпеки, функціонуванням ринку природного газу, контролем за рекламою послуг із працевлаштування та реєстрацією технологічних транспортних засобів.
В уряді пояснюють, що такі зміни мають усунути дублювання повноважень з іншими центральними органами виконавчої влади та зробити роботу служби більш зрозумілою.
Що зміниться в адміністративних процедурах
Постанова також передбачає оптимізацію низки технічних і бюрократичних процедур, які зараз перебувають у віданні Держпраці.
Йдеться, зокрема, про експертизи у сфері поводження з вибуховими матеріалами, безпеки гірничих робіт, державну експертизу умов праці, технічний огляд обладнання підвищеної небезпеки та експертизу окремої проєктної документації.
У Мінекономіки зазначають, що такі функції не відповідають оновленій моделі роботи служби та створюють зайве адміністративне навантаження.
Які повноваження посилять
Одночасно з переглядом функцій Держпраці отримає нові соціально важливі повноваження.
Зокрема, служба контролюватиме виконання нормативів і квот щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, братиме участь в оцінюванні підприємств для отримання державної підтримки та долучатиметься до процедур компенсації роботодавцям витрат на створення доступних і безпечних умов праці.
''Комплексна реформа Держпраці, яку ми починаємо цим кроком, має забезпечити прозорість, ефективність і людиноцентричність роботи цієї інспекції – як для роботодавців, так і для працівників'', – зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.
Наступний етап – цифровізація
Після ухвалення постанови Мінекономіки підготує необхідні зміни до підзаконних актів для впровадження оновлених повноважень служби.
Окремим напрямом реформи стане цифровізація послуг Держпраці. Планується поступово перевести ключові процедури в електронний формат, спростити взаємодію роботодавців і працівників із державою та підвищити прозорість роботи служби.
У підсумку уряд розраховує створити сучасну інституцію з чітким розподілом повноважень, ризик-орієнтованим підходом до перевірок і цифровими сервісами, які відповідатимуть практикам країн Європейського Союзу.