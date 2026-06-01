Менше перевірок і зайвих функцій: уряд розпочав реформу Держпраці

15:40 01.06.2026 Пн
Реформа передбачає оновлення повноважень і цифровізацію роботи служби
aimg Анастасія Мацепа
Фото: Уряд розпочав реформу Держпраці, яка передбачає скорочення зайвих функцій та цифровізацію послуг
Уряд схвалив перший практичний крок у реформі Державної служби України з питань праці. Кабмін оновив положення про Держпраці, прибравши частину дубльованих і застарілих функцій та визначивши нові пріоритети роботи відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет Міністрів.

Головне:

  • Кабмін оновив положення про Держпраці та розпочав реформу служби.
  • З повноважень відомства вилучать низку функцій, які дублюються з іншими органами влади.
  • Частину адміністративних процедур та експертиз буде оптимізовано або скасовано.
  • Держпраці отримає нові повноваження щодо контролю за працевлаштуванням людей з інвалідністю.
  • Одним із ключових напрямів реформи стане цифровізація послуг.
  • Уряд планує наблизити роботу служби до стандартів країн ЄС.

Які функції заберуть у Держпраці

Ухвалена постанова визначає, які повноваження мають залишитися за Держпраці як органом державного нагляду у сфері праці та охорони праці, а які більше не належать до її основних завдань.

Зокрема, зі сфери відповідальності служби вилучаються окремі питання, пов’язані з об’єктами підвищеної небезпеки, функціонуванням ринку природного газу, контролем за рекламою послуг із працевлаштування та реєстрацією технологічних транспортних засобів.

В уряді пояснюють, що такі зміни мають усунути дублювання повноважень з іншими центральними органами виконавчої влади та зробити роботу служби більш зрозумілою.

Що зміниться в адміністративних процедурах

Постанова також передбачає оптимізацію низки технічних і бюрократичних процедур, які зараз перебувають у віданні Держпраці.

Йдеться, зокрема, про експертизи у сфері поводження з вибуховими матеріалами, безпеки гірничих робіт, державну експертизу умов праці, технічний огляд обладнання підвищеної небезпеки та експертизу окремої проєктної документації.

У Мінекономіки зазначають, що такі функції не відповідають оновленій моделі роботи служби та створюють зайве адміністративне навантаження.

Які повноваження посилять

Одночасно з переглядом функцій Держпраці отримає нові соціально важливі повноваження.

Зокрема, служба контролюватиме виконання нормативів і квот щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, братиме участь в оцінюванні підприємств для отримання державної підтримки та долучатиметься до процедур компенсації роботодавцям витрат на створення доступних і безпечних умов праці.

''Комплексна реформа Держпраці, яку ми починаємо цим кроком, має забезпечити прозорість, ефективність і людиноцентричність роботи цієї інспекції – як для роботодавців, так і для працівників'', – зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

Наступний етап – цифровізація

Після ухвалення постанови Мінекономіки підготує необхідні зміни до підзаконних актів для впровадження оновлених повноважень служби.

Окремим напрямом реформи стане цифровізація послуг Держпраці. Планується поступово перевести ключові процедури в електронний формат, спростити взаємодію роботодавців і працівників із державою та підвищити прозорість роботи служби.

У підсумку уряд розраховує створити сучасну інституцію з чітким розподілом повноважень, ризик-орієнтованим підходом до перевірок і цифровими сервісами, які відповідатимуть практикам країн Європейського Союзу.

У Росії заговорили про завершення війни для порятунку економіки, - Reuters
