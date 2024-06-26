Менше, ніж у інших країн: посол ЄС про те, скільки часу займе шлях України до ЄС

Процес вступу України до ЄС може зайняти менше часу, ніж у інших країн. Реалістичною датою виглядає 2030 рік.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.

"Я думаю, що кілька років може бути надто мало", - сказала вона.

За її словами, досі вона бачила в Україні велику рішучість і велику завзятість рухатись швидко.

"Тому я насправді думаю, що у випадку з Україною це може зайняти менше часу, ніж раніше, у випадку з деякими іншими країнами. Я вважаю, що 2030 рік - це дуже реалістична дата", - заявила Матернова.

Посол ЄС нагадала, що, судячи з досвіду минулого, можуть бути причини зворотності. "От якщо, скажімо, країна перетворилася на диктатуру, то, напевно - у житті в цьому сенсі немає нічого незворотного, так? Але якщо ви запитаєте, чи це є твердим зобов'язанням і чи перебуваємо ми з Україною на шляху до ЄС, то я б відповіла рішуче "так". І насправді цього не можна було сказати до повномасштабного вторгнення", - сказала вона.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 25 червня 2024 року стартував формальний початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Згідно з поточними планами, нова велика хвиля розширення Євросоюзу можлива у 2030 році.

За даними опитування Центру Разумкова, на початку 2024 року близько половини респондентів, що Україна стане членом ЄС упродовж п'яти років. Крім того, 15% вважають, що Україна стане членом ЄС через 5-10 років, ще 5% – через 10-20 років.

Раніше посол Естонії в Україні Аннелі Кольк завила, що вступ її країни до ЄС зайняв десять років, проте Україна зможе зробити це швидше.