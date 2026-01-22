Менше ніж 20 країн і жодного великого союзника. Яку Раду миру зібрав Трамп

Трамп назвав цілі Ради миру

Спочатку передбачалося, що ініційована американським лідером Рада миру мала контролювати відбудову Гази після війни між ХАМАСОМ та Ізраїлем, проте статут не обмежує її діяльність лише цим регіоном. Трамп підкреслив прагнення ради сприяти миру у більш широкому сенсі.

За його словами, вона співпрацюватиме з багатьма іншими організаціями, включаючи ООН.

Хто увійшов до Ради

На церемонії були присутні представники менше ніж 20 країн, переважно з Близького Сходу та Південної Америки. Водночас великих союзників-представників західних країн не було.

Деякі з них висловлювали занепокоєння щодо створення Ради, до якої потенційно могли б увійти держави-супротивники, зокрема Росія, яка веде війну проти України.

Список країн-учасниць (які поставили статут Ради миру):

Бахрейн,

Марокко,

Аргентина,

Вірменія,

Азербайджан,

Болгарія,

Угорщина,

Індонезія,

Йорданія,

Казахстан,

Косово,

Пакистан,

Парагвай,

Катар,

Саудівська Аравія,

Туреччина,

ОАЕ,

Узбекистан,

Монголія.

Трамп привітав присутніх лідерів: "У більшості випадків дуже популярні лідери, а деякі є не такими популярними".

"Кожний в цій кімнаті - зірка. Інакше вас би тут не було", - сказав Трамп, звертаючись до присутніх в залі лідерів країн світу.

Примітно, що загальне число учасників Ради миру Трампа виявилося меншим за оголошену кількість з близько 35 осіб, про які говорили раніше в адміністрації президента США.