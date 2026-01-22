Менше ніж 20 країн і жодного великого союзника. Яку Раду миру зібрав Трамп

Президент США Дональд Трамп провів церемонію створення Ради миру, на яку прийшли представники менше ніж 20 країн. Серед них не було жодного великого західного союзника Вашингтона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії
Спочатку передбачалося, що ініційована американським лідером Рада миру мала контролювати відбудову Гази після війни між ХАМАСОМ та Ізраїлем, проте статут не обмежує її діяльність лише цим регіоном. Трамп підкреслив прагнення ради сприяти миру у більш широкому сенсі.
За його словами, вона співпрацюватиме з багатьма іншими організаціями, включаючи ООН.
На церемонії були присутні представники менше ніж 20 країн, переважно з Близького Сходу та Південної Америки. Водночас великих союзників-представників західних країн не було.
Деякі з них висловлювали занепокоєння щодо створення Ради, до якої потенційно могли б увійти держави-супротивники, зокрема Росія, яка веде війну проти України.
Список країн-учасниць (які поставили статут Ради миру):
Трамп привітав присутніх лідерів: "У більшості випадків дуже популярні лідери, а деякі є не такими популярними".
"Кожний в цій кімнаті - зірка. Інакше вас би тут не було", - сказав Трамп, звертаючись до присутніх в залі лідерів країн світу.
Примітно, що загальне число учасників Ради миру Трампа виявилося меншим за оголошену кількість з близько 35 осіб, про які говорили раніше в адміністрації президента США.
Нагадаємо, минулого року США та інші посередники підписали угоду про припинення вогню в Секторі Гази та почали реалізацію першого етапу 20-пунктного мирного плану Дональда Трампа, який включав обмін полоненими та повернення останків загиблих.
Після чого було оголошено другий етап: створення Ради миру для забезпечення нагляду за виконанням плану, мобілізації міжнародних ресурсів та підзвітності у процесі переходу Гази від конфлікту до розвитку.
За даними FT, США пропонують розширити раду на Україну. Bloomberg писало, що країни, які прагнуть постійного членства, мають внести по 1 млрд доларів.
Відомо, що Трамп запросив до Ради миру й Україну. За словами президента Володимира Зеленського, українські дипломати наразі опрацьовують запрошення, але, зауважив глава держави, "складно уявити участь України в Раді з РФ та Білоруссю.
Більше деталей - в матеріалі РБК-Україна "Членський внесок - мільярд доларів. Навіщо Трампу Рада миру і чи запрошена Україна".