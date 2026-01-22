Меньше 20 стран и ни одного крупного союзника. Какой Совет мира собрал Трамп

Президент США Дональд Трамп провел церемонию создания Совета мира, на которую пришли представители менее 20 стран. Среди них не было ни одного крупного западного союзника Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии
Изначально предполагалось, что инициированный американским лидером Совет мира должен был контролировать восстановление Газы после войны между ХАМАСом и Израилем, однако устав не ограничивает его деятельность только этим регионом. Трамп подчеркнул стремление совета способствовать миру в более широком смысле.
По его словам, он будет сотрудничать со многими другими организациями, включая ООН.
На церемонии присутствовали представители менее 20 стран, преимущественно с Ближнего Востока и Южной Америки. В то же время крупных западных союзников не было.
Некоторые из них выражали обеспокоенность по поводу создания Совета, в который потенциально могли бы войти государства-противники, в частности Россия, которая ведет войну против Украины.
Список стран-участниц (которые поставили устав Совета мира):
Трамп поприветствовал присутствующих лидеров: "В большинстве случаев очень популярные лидеры, а некоторые являются не такими популярными".
"Каждый в этой комнате - звезда. Иначе вас бы здесь не было", - сказал Трамп, обращаясь к собравшимся в зале лидерам стран мира.
Примечательно, что общее число участников Совета мира Трампа оказалось меньше объявленного количества из около 35 человек, о которых говорили ранее в администрации президента США.
Напомним, в прошлом году США и другие посредники подписали соглашение о прекращении огня в Секторе Газа и начали реализацию первого этапа 20-пунктного мирного плана Дональда Трампа, который включал обмен пленными и возвращение останков погибших.
После чего был объявлен второй этап: создание Совета мира для обеспечения надзора за выполнением плана, мобилизации международных ресурсов и подотчетности в процессе перехода Газы от конфликта к развитию.
По данным FT, США предлагают расширить совет на Украину. Bloomberg писало, что страны, которые стремятся к постоянному членству, должны внести по 1 млрд долларов.
Известно, что Трамп пригласил в Совет мира и Украину. По словам президента Владимира Зеленского, украинские дипломаты сейчас прорабатывают приглашение, но, отметил глава государства, "сложно представить участие Украины в Совете с РФ и Беларусью.
Больше деталей - в материале РБК-Украина "Членский взнос - миллиард долларов. Зачем Трампу Совет мира и приглашена ли Украина".