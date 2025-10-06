Менше місяця на посаді: прем’єр-міністр Франції Лекорню подав у відставку, - BFM TV

Видання посилаєтья на повідомлення Єлисейського палацу, у якому йдеться що Себастьян Лекорню подав у відставку.

При цьому президент Франції Еммануель Макрон прийняв її.

Зміна уряду Франції

Нагадаємо, 8 вересня Національні збори (нижня палата парламенту) Франції оголосила вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру. Відповідне рішення підтримали 194 депутати з 364 - за відставку уряду проголосували усі опозиційні Емманюелю Макронупартії, від ультралівих до ультраправих.

Детально про те, чому попередній уряд Франції відправили у відставку - читайте у матеріалі РБК-Україна.