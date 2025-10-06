UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Менше місяця на посаді: прем’єр-міністр Франції Лекорню подав у відставку, - BFM TV

Фото: Себастьян Лекорню (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Себастьян Лекорню подав Еммануелю Макрону заяву про відставку з посади прем'єр-міністра Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Видання посилаєтья на повідомлення Єлисейського палацу, у якому йдеться що Себастьян Лекорню подав у відставку.

При цьому президент Франції Еммануель Макрон прийняв її.

Зміна уряду Франції

Нагадаємо, 8 вересня Національні збори (нижня палата парламенту) Франції оголосила вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру. Відповідне рішення підтримали 194 депутати з 364 - за відставку уряду проголосували усі опозиційні Емманюелю Макронупартії, від ультралівих до ультраправих.

Детально про те, чому попередній уряд Франції відправили у відставку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

А вже наступного дня, 9 вересня, президент Макрон призначив новим прем'єром країни Себастьяна Лекорню, який у попередньому уряді обіймав посаду міністра оборони. Лекорню тоді став п'ятим прем'єр-міністром за останні два роки.

Після призначення Макрон доручив йому провести консультації з парламентськими силами і представити склад нового уряду.

Варто зауважити, що 39-річний політик вважався одним із найнадійніших соратників Макрона: він в його команді з 2017 року, не перериваючи роботи в жодному складі кабміну.

Пізніше Лекорню зайнявся пошуком способів порятунку державного бюджету. Зокрема, він відмовився скорочувати державні свята.

