Меньше месяца на посту: премьер-министр Франции Лекорню подал в отставку, - BFM TV

А уже на следующий день, 9 сентября, президент Макрон назначил новым премьером страны Себастьяна Лекорню, который в предыдущем правительстве занимал должность министра обороны. Лекорню тогда стал пятым премьер-министром за последние два года.

После назначения Макрон поручил ему провести консультации с парламентскими силами и представить состав нового правительства.

Стоит заметить, что 39-летний политик считался одним из самых надежных соратников Макрона: он в его команде с 2017 года, не прерывая работы ни в одном составе кабмина.

Позже Лекорню занялся поиском способов спасения государственного бюджета. В частности, он отказался сокращать государственные праздники.