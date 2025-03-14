Менше інфляції: під який відсоток банки беруть гроші українців на депозит

Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.



Депозитний портфель банків для населення зріс за лютий на 1,4% до 1,229 трлн гривень.



Як зазначили в прес-службі НБУ, обсяг гривневих коштів на рахунках бізнесу за лютий зріс на 2,3%, компенсуючи більшу частину січневих ситуативних сезонних відтоків.

"На початку цього року повторюється тенденція, що спостерігалася і в довоєнні часи, коли через сезонні чинники надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці календарного року, скорочуються на початку наступного, проте це скорочення швидко компенсується і не впливає на стан ліквідності банківської системи", - йдеться в повідомленні НБУ.

Облікова ставка НБУ

НБУ підвищив облікову ставку в грудні до 13,5%, у січні до 14,5%, у березні - до 15,5% через сплеск інфляції, що зрештою має призвести до підвищення ставок за депозитами.

Крім того, НБУ з квітня підняв ставки за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують у НБУ кошти населення.

"Ми не хочемо, щоб інфляція закріпилася на високому рівні. Щоб запобігти цьому, ми вже тричі з грудня підвищували облікову ставку - до 15,5% у березні та змінили параметри опердизайну процентної політики, щоб посилити трансмісію. Закликаємо уважно поставитися до наших рішень і транслювати їх у ставки за строковими гривневими депозитами для населення", - заявив голова НБУ Андрій Пишний на зустрічі з керівниками 30 найбільших банків.

Інфляція і курс долара

За даними Держстату, інфляція в Україні в лютому прискорилася до 13,4%. За прогнозом НБУ, зростання цін буде високим принаймні найближчими місяцями і сягне 15%.

Під час засідання Комітету з монетарної політики НБУ в січні зазначалося, що "в окремих великих банках реальні ставки за депозитами за вирахуванням поточної інфляції та підвищеного військового збору вже перейшли в негативну площину, а в деяких - коливаються близько нуля".