Меньше инфляции: под какой процент банки берут деньги украинцев на депозит

Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.



Депозитный портфель банков для населения вырос за февраль на 1,4% до 1,229 трлн гривен.



Как отметили в пресс-службе НБУ, объем гривневых средств на счетах бизнеса за февраль вырос на 2,3%, компенсируя большую часть январских ситуативных сезонных оттоков.

"В начале этого года повторяется тенденция, которая наблюдалась и в довоенные времена, когда из-за сезонных факторов поступления на счета клиентов растут в конце календарного года, сокращаются в начале следующего, однако это сокращение быстро компенсируется и не влияет на состояние ликвидности банковской системы", - говорится в сообщении НБУ.

Учетная ставка НБУ

НБУ повысил учетную ставку в декабре до 13,5%, в январе до 14,5%, в марте - до 15,5% из-за всплеска инфляции, что в конечном итоге должно привести к повышению ставок по депозитам.

Кроме того, НБУ с апреля поднял ставки по депозитным сертификатам, по которым банки размещают в НБУ средства населения.

"Мы не хотим, чтобы инфляция закрепилась на высоком уровне. Чтобы предотвратить это, мы уже трижды с декабря повышали учетную ставку - до 15,5% в марте и изменили параметры опердизайна процентной политики, чтобы усилить трансмиссию. Призываем внимательно отнестись к нашим решениям и транслировать их в ставки по срочным гривневым депозитам для населения", - заявил глава НБУ Андрей Пышный на встрече с руководителями 30 крупнейших банков.

Инфляция и курс доллара

По данным Госстата, инфляция в Украине в феврале ускорилась до 13,4%. По прогнозу НБУ, рост цен будет высоким по крайней мере в ближайшие месяцы и достигнет 15%.

Во время заседания Комитета по монетарной политике НБУ в январе отмечалось, что "в отдельных крупных банках реальные ставки по депозитам за вычетом текущей инфляции и повышенного военного сбора уже перешли в отрицательную плоскость, а в некоторых - колеблются около нуля".