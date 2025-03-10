НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку та пояснив падіння курсу долара

Про це йшлося під час зустрічі правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

Як зазначили в НБУ, в Україні дії режим "керованої гнучкості" - курс впродовж майже 1,5 року рухається в обох напрямах залежно від змін у балансі попиту та пропозиції валюти.

"На тлі поліпшення кон’юнктури ринку гривня зміцнилася, а середньомісячна різниця між офіційним і готівковим курсом у лютому не перевищувала 0,5%. Обсяг чистого попиту на валюту суттєво знизився з другої половини січня на тлі зменшення фіскального імпульсу", - йдеться в повідомленні.

У НБУ також нагадали, наприкінці лютого Україна досягла угоди щодо сьомого перегляду програми МВФ на рівні персоналу, у найближчі тижні очікується рішення Ради МВФ. НБУ виконав усі структурні маяки та досягнув усі кількісні критерії ефективності до цього перегляду.

"За оцінками НБУ, ризики для достатності та ритмічності міжнародного фінансування залишаються збалансованими", - заявили в центробанку.

Крім того, НБУ у березні знову підвищив облікову ставку, а з квітня підняв ставки за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують в НБУ кошти населення.

"Ми не хочемо, щоб інфляція закріпилася на високому рівні. Щоб запобігти цьому, ми вже тричі з грудня підвищували облікову ставку - до 15,5% у березні та змінили параметри опердизайну процентної політики, щоб посилити трансмісію. Закликаємо уважно поставитися до наших рішень і транслювати їх у ставки за строковими гривневими депозитами для населення", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.