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Готівковий долар за три роки війни подорожчав майже на 50%

Україна, Четвер 06 березня 2025 11:46
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Готівковий долар за три роки війни подорожчав майже на 50% Фото: Курс долара зріс з початку війни зріс на 46,9% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середній курс продажу готівкового долара в банках України в лютому 2025 року впав на 1,7% до 41,85 гривень. За рік долар подорожчав на 9,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, за останні три роки (з лютого 2022 року) курс зріс на 46,9%.

При цьому зараз курс перебуває на рівні, який був у вересні 2022 року (41,64 грн/долар).

Готівковий долар за три роки війни подорожчав майже на 50%

Ситуація на ринку

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара за 2024 рік зріс на 11,2% до 42,07 гривень. За 2023 рік курс зріс на 10,2% (на 3,85 гривень).

Готівковий курс у січні 2025 року перевищив рівень 43 гривні, однак потім почав знижуватися.

За даними НБУ, у лютому українці різко скоротили купівлю доларів у банках до 958 млн доларів. Обсяг купівлі впав на 35,2% порівняно із січнем, коли українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти. Загалом з початку року українці купили в банках 2,438 млрд доларів.

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. За прогнозами, курс перевищить 45 гривень.

У держбюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень. Однак цей показник не є ані орієнтиром, ані прогнозом для НБУ, який в Україні відповідає за валютно-курсову політику.

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