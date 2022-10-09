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Менше фантазій. Подоляк відреагував на заклики до переговорів з Росією

Новость на русском →
Неділя 09 жовтня 2022 12:20
Менше фантазій. Подоляк відреагував на заклики до переговорів з Росією Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Перш ніж закликати Україну до діалогу, необхідно пригадати усі воєнні злочини Росії. Київ ймовірно повернеться до переговорів, однак лише після сформованого трибуналу та виведення ворожих військ з територій країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Питання до "миротворців". Бажаєте переговорів? Алгоритм простий: 1. Перегляньте фото/відео масових поховань. 2. Запропонуйте Кремлю негайно вивести армії із суверенної території України. 3. Сформуйте трибунал та вимагайте видачі російських воєнних злочинців. Менше фантазій - більше реалій", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Київ буде готовий вести переговори з Москвою лише після обрання нового голови Кремля. Ця заява пролунала після того, як Росія підписала договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Тим часом як повідомив радник президента Туреччини Ібрагім Калін, президент Росії Володимир Путін планує укласти "нову велику угоду" із Заходом, яка нібито частково стосуватиметься України.

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Ірина Подоляк Російська Федерація Білорусь
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