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Менше десятка. Стало відомо, скільки японських компаній пішло з російського ринку

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Токіо, Понеділок 27 червня 2022 04:46
Менше десятка. Стало відомо, скільки японських компаній пішло з російського ринку Фото: скільки японських компаній пішло з російського ринку (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Менше ніж 3 відсотки японських компаній, що працюють в Росії, вирішили покинути ринок після її вторгнення в Україну, що є найнижчим показником серед країн "Великої сімки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Значне число японських компаній з обережністю ставилися до виходу з Росії, при цьому багато призупинили свою діяльність в надії відновити бізнес в осяжному майбутньому. Тільки чотири зі 168 японських компаній, що працюють в Росії, до 19 червня вирішили припинити свою діяльність в країні.

Коментуючи низьку частку відходу японських компаній з ринку РФ, представник Teikoku Databank зазначив, що головна відмінність між американськими і японськими компаніями полягала в тому, що японські фірми заздалегідь не сформулювали докладних планів догляду. За даними Teikoku Databank, на сьогодні 74 японських компанії вирішили припинити, або призупинити діяльність в Росії.

Раніше повідомлялося, що Японія анонсувала новий пакет санкцій проти Росії. Токіо заморозить активи 70 фізичних і юридичних осіб, експортні обмеження будуть введені проти 90 організацій.

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