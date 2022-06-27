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Япония вводит новые санкции против РФ: эмбарго на золото и арест активов ряда компаний

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Токио, Понедельник 27 июня 2022 03:40
Япония вводит новые санкции против РФ: эмбарго на золото и арест активов ряда компаний Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Япония анонсировала новый пакет санкций против России. Токио заморозит активы 70 физических и юридических лиц. Экспортные ограничения будут введены против 90 организаций, которые связаны с оборонным сектором.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Совместно с Великобританией, США и Канадой, Япония вводит эмбарго на импорт и торговлю российским золотом. Ранее Япония уже ввела несколько пакетов санкций. Под ограничения попали больше 700 граждан РФ, больше 200 компаний и организаций.

Напомним, ранее Великобритания, США, Канада и Япония объявили о запрете на поставки российского золота, чтобы усилить давление на "военную машину" президента РФ Владимира Путина.

По оценкам экспертов, в результате запрета на импорт золота экономика России будет терять ежегодно порядка 19 млрд долларов.

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