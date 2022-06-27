Япония вводит новые санкции против РФ: эмбарго на золото и арест активов ряда компаний

Япония анонсировала новый пакет санкций против России. Токио заморозит активы 70 физических и юридических лиц. Экспортные ограничения будут введены против 90 организаций, которые связаны с оборонным сектором.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Совместно с Великобританией, США и Канадой, Япония вводит эмбарго на импорт и торговлю российским золотом. Ранее Япония уже ввела несколько пакетов санкций. Под ограничения попали больше 700 граждан РФ, больше 200 компаний и организаций.