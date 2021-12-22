Не меньше 20 тысяч гривен в месяц: Кабмин планирует повысить зарплаты врачам

Документом планируется установить на 2022 год надбавку за престижность труда медицинским работникам учреждений, заведений, организаций и предприятий в размере: врачам (кроме врачей-интернов) и профессионалам с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности, до 500%, специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским до 300%.

Конкретный размер надбавки в 2022 году устанавливается руководителем соответствующего учреждения, заведения, организации и предприятия.

Заработная плата медицинского работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда устанавливается на уровне не менее чем:

в месячном размере:

20 000 гривен для врачей (кроме врачей-интернов) и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения;

13 500 гривен для должностей специалистов с базовым высшим медицинским образованием и высшим медицинским образованием;

в почасовом размере: