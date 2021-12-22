Не меньше 20 тысяч гривен в месяц: Кабмин планирует повысить зарплаты врачам

Министерство здравоохранения Украины подготовило проект постановления Кабмина Об установлении надбавки медицинским работникам бюджетных учреждений. Предлагается установить с 1 января 2022 года минимальную зарплату врачей на уровне 20 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Документом планируется установить на 2022 год надбавку за престижность труда медицинским работникам учреждений, заведений, организаций и предприятий в размере: врачам (кроме врачей-интернов) и профессионалам с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности, до 500%, специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским до 300%.
Конкретный размер надбавки в 2022 году устанавливается руководителем соответствующего учреждения, заведения, организации и предприятия.
Заработная плата медицинского работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда устанавливается на уровне не менее чем:
в месячном размере:
в почасовом размере:
Напомним, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-октябрь 2021 года составила 13 648 гривен. Зарплаты медиков за год выросли на 36,7% до 11 494 гривен.