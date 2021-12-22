Не менше 20 тисяч гривень на місяць: уряд планує підвищити зарплати лікарям

Міністерство охорони здоров’я України підготувало проект постанови Кабміну Про встановлення надбавки медичним працівникам бюджетних установ. Пропонується встановити з 1 січня 2022 року мінімальну зарплату лікарів на рівні 20 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Документом планується встановити на 2022 рік надбавку за престижність праці медичним працівникам установ, закладів, організацій та підприємств у розмірі: лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, до 500%, фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною до 300%.
Конкретний розмір надбавки за престижність праці медичного працівника у 2022 році установлюється керівником відповідної установи, закладу, організації та підприємства.
Заробітна плата медичного працівника, за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється на рівні, не менше ніж:
у місячному розмірі:
у погодинному розмірі:
Нагадаємо, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-жовтень 2021 року становила 13 648 гривень. Зарплати медиків за рік зросли на 36,7% до 11 494 гривень.