Не менше 12 ударів, влучання в будинок і є загиблі: наслідки атаки дронів на Харків

Головне:

ворог спрямував на Харків групи дронів, у місті пролунали понад десяток вибухів;

зафіксовано влучання у приватний будинок, постраждали багатоповерхівки, сталися пожежа;

загинули три людини, є інформація про 8 постраждалих серед них дитина.

Чим били росіяни

За даними Повітряних сил ЗСУ, о 21:26 на Харків з півночі та заходу летіли кілька груп ударних безпілотників.

Через кілька хвилин у Харкові пролунав перший вибух, потім ще один, а після було чути серію вибухів.

Судячи з інформації в "Суспільне" Харків", у пролунало 17 вибухів. Проте сам мер міста у коментарі місцевим ЗМІ сказав, що попередньо, по Харкову завдано не менше 12 ударів по 5 локаціях.

Наслідки атаки по Харкову

"За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, є загибла людина у Шевченківському районі, внаслідок влучання ворожого "Шахеду" у приватний будинок. Також є постраждалі через цей обстріл Харкова", - написав Терехов о 21:57.

Пізніше влада уточнила, що попередньо, у місті вже троє загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих - 12-річна дитина.

Тим часом у поліції Харківської області заявили, що влучання відбулись у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах.

За даними правоохоронців, уражень та руйнувань зазнали приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство в цивільне підприємство. На місці атак пожежі.

"Поліцейські допомагають громадянам, здійснюють огляд місця події, збирають речові докази та документують воєнний злочин росіян. Внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", - додали у поліції.

Оновлено о 01:15

Ігор Терехов повідомив, що в Харкові вже 4 загиблих та 17 постраждалих.

ДНСН показали кадри наслідків удару російських безпілотників по Харкову: горіли 3 житлові будинки та об’єкт інфраструктури.