Не менее 12 ударов, попадание в дом и есть погибшие: последствия атаки дронов на Харьков

Главное:

враг направил на Харьков группы дронов, в городе прогремели более десятка взрывов;

зафиксировано попадание в частный дом, пострадали многоэтажки, произошел пожар;

погибли три человека, есть информация о 8 пострадавших среди них ребенок.

Чем били россияне

По данным Воздушных сил ВСУ, в 21:26 на Харьков с севера и запада летели несколько групп ударных беспилотников.

Через несколько минут в Харькове прогремел первый взрыв, потом еще один, а после была слышна серия взрывов.

Судя по информации в "Суспільне" Харьков", в прозвучало 17 взрывов. Однако сам мэр города в комментарии местным СМИ сказал, что предварительно, по Харькову нанесено не менее 12 ударов по 5 локациям.

Последствия атаки по Харькову

"По предварительной информации, которая требует подтверждения, есть погибший человек в Шевченковском районе, в результате попадания вражеского "Шахеда" в частный дом. Также есть пострадавшие из-за этого обстрела Харькова", - написал Терехов в 21:57.

Позже власти уточнили, что предварительно, в городе уже трое погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших - 12-летний ребенок.

Между тем в полиции Харьковской области заявили, что попадания произошли в Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах.

По данным правоохранителей, поражения и разрушения получили частные дома, многоэтажки, садовое товарищество в гражданское предприятие. На месте атак пожары.

"Полицейские помогают гражданам, осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства и документируют военное преступление россиян. Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Обновлено в 01:15

Игорь Терехов сообщил, что в Харькове уже 4 погибших и 17 пострадавших.

ГНСН показали кадры последствий удара российских беспилотников по Харькову: горели 3 жилых дома и объект инфраструктуры.