Менше 1000. Влада Авдіївки назвала точну кількість людей, які залишаються в місті
З Авдіївки Донецької області продовжують евакуювати людей і на поточний момент у місті залишається 976 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша.
"Нарешті! Менше 1000", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на сьогодні в Авдіївці залишаються 976 цивільних жителів. Це ті, хто з початку "гарячої" фази війни свідомо залишилися під обстрілами окупантів, відмовившись від евакуації.
Фото: Евакуація з Авдіївки (t.me/StepanychUA)
"Було більше. Але потроху вивозимо народ. Спільно з волонтерами, "білими ангелами" і рятувальниками", - написав Барабаш.
Він подякував кожному, хто так чи інакше долучається до такої небезпечної справи, як евакуація мирного населення.
Бої за Авдіївку
З початку жовтня російські солдати продовжують активні штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто і окупувати його.
При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли останнім часом. Але не назвав конкретних цифр.
Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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