Меньше 1000. Власти Авдеевки назвали точное количество людей, которые остаются в городе
Из Авдеевки Донецкой области продолжают эвакуировать людей и на текущий момент в городе остается 976 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша.
"Наконец-то! Меньше 1000", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на сегодня в Авдеевке остаются 976 гражданских жителей. Это те, кто с начала "горячей" фазы войны сознательно остались под обстрелами оккупантов, отказавшись от эвакуации.
Фото: Эвакуация из Авдеевки (t.me/StepanychUA)
"Было больше. Но понемногу вывозим народ. Совместно с волонтерами, "белыми ангелами" и спасателями", - написал Барабаш.
Он поблагодарил каждого, кто так или иначе приобщается к такому опасному делу, как эвакуация мирного населения.
Бои за Авдеевку
С начала октября российские солдаты продолжают активные штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город и оккупировать его.
При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, потери российских оккупанты в попытках захватить Авдеевку значительно возросли в последнее время. Но не назвал конкретные цифры.
Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.
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