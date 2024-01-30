Меньше 1000. Власти Авдеевки назвали точное количество людей, которые остаются в городе

Из Авдеевки Донецкой области продолжают эвакуировать людей и на текущий момент в городе остается 976 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша .

"Наконец-то! Меньше 1000", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сегодня в Авдеевке остаются 976 гражданских жителей. Это те, кто с начала "горячей" фазы войны сознательно остались под обстрелами оккупантов, отказавшись от эвакуации.

Фото: Эвакуация из Авдеевки (t.me/StepanychUA)

"Было больше. Но понемногу вывозим народ. Совместно с волонтерами, "белыми ангелами" и спасателями", - написал Барабаш.

Он поблагодарил каждого, кто так или иначе приобщается к такому опасному делу, как эвакуация мирного населения.

Бои за Авдеевку

С начала октября российские солдаты продолжают активные штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город и оккупировать его.

При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, потери российских оккупанты в попытках захватить Авдеевку значительно возросли в последнее время. Но не назвал конкретные цифры.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.