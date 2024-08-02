"Мені вперше шкода себе". "Сталева Нава" вразила своїми фото з Оленівки

Журналістка й військова Валерія Суботіна, відома також як "Сталева Нава", поділилась щемливими фотографіями, зробленими під час її полону в Оленівці .

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Про що розповіла "Нава"

"Я подумала і, так, я хочу, щоб ці фото були тут", - написала Суботіна на своїй сторінці в Instagram.

Вона додала, що опубліковані фото їй скинув побратим, який "так само пережив полон".

"Це я попросила глянути, чи є вони десь. Мені вперше шкода саму себе. Бо я бачу себе в неволі. Це - тюрма в Оленівці", - уточнила колишня полонена.

"Нава" у полоні (скриншот: instagram.com/nava_staleva)

"Нава" розповіла, що за кілька місяців полону пережила десятки надскладних моментів.

"Десятки разів, коли мене принижують, фотографують татуювання, роздягають для фото. Такі фото теж десь є. Де я роздягнута. Я до цього готова, але моїм друзям буде важко, якщо вони їх колись побачать. Ви зараз в шоці від того, якою замученою я виглядаю", - написала Валерія.

Татуювання Суботіної (скриншот: instagram.com/nava_staleva)

Водночас вона зазначила, що публікує ці фото, щоб люди "подумали про тих, хто в полоні вже понад два роки".

Фото з Оленівки (скриншот: instagram.com/nava_staleva)

"Щоб ви подумали про "Азов", якого немає в обмінах. І я не хочу чути, що для обмінів робиться все можливе. Якби "азовці" робили все можливе, ми б не вистояли в Маріуполі так довго. Ні. "Азов" робив неможливе, і ви робіть. Кожен. Все можливе і неможливе", - підсумувала "Сталева Нава".

Публікація Суботіної (скриншот: instagram.com/nava_staleva)

Що варто знати про Валерію Суботіну

Валерія Андріївна Суботіна (до шлюбу - Карпиленко) із позивним "Нава" народилася в місті Маріуполі на Донеччині.

Вона - кандидат наук із соціальних комунікацій та учасниця російсько-української війни. Українська журналістка, викладачка, поетеса, військовослужбовиця, майор Національної гвардії України.

Закінчивши Маріупольський державний університет, працювала журналісткою місцевого телеканалу "ТВ-7" та викладачкою журналістики й PR Маріупольського державного університету.

У 2014 році - з початком російсько-української війни - вела авторський проект "Маріуполь - місто миру".

Згодом служила у прес-службах полку "Азов" (2015-2016 рр.) та Донецького прикордонного загону (2017-2020 рр.), де познайомилася з Андрієм Суботіним, однак за станом здоров'я звільнилася зі служби.

Валерія Суботіна (фото: instagram.com/nava_staleva)

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну - мобілізована до полку "Азов".

5 травня 2022 року (за два дні до загибелі Андрія) пара одружилася на оточеній окупантами "Азовсталі" у Маріуполі. Дві обручки з фольги коханий "Нави" виготовив самостійно.

17 травня 2022 року Суботіна потрапила в російський полон, з якого була звільнена за обміном 10 квітня 2023 року.

У 2023 році після повернення з полону стала радницею Командувача ССО ЗСУ генерал-майора Віктора Хоренка з питань комунікацій.

Нині Суботіна відома також як "Сталева Нава".