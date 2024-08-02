"Мне впервые жаль себя". "Стальная Нава" поразила своими фото из Еленовки

Журналистка и военная Валерия Субботина, известная также как "Стальная Нава", поделилась щемящими фотографиями, сделанными во время ее плена в Еленовке .

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

О чем рассказала "Нава"

"Я подумала и, да, я хочу, чтобы эти фото были здесь", - написала Субботина на своей странице в Instagram.

Она добавила, что опубликованные фото ей сбросил побратим, который "так же пережил плен".

"Это я попросила посмотреть, есть ли они где-то. Мне впервые жаль себя. Потому что я вижу себя в неволе. Это - тюрьма в Еленовке", - уточнила бывшая пленная.

"Нава" в плену (скриншот: instagram.com/nava_staleva)

"Нава" рассказала, что за несколько месяцев плена пережила десятки сверхсложных моментов.

"Десятки раз, когда меня унижают, фотографируют татуировки, раздевают для фото. Такие фото тоже где-то есть. Где я раздета. Я к этому готова, но моим друзьям будет тяжело, если они их когда-нибудь увидят. Вы сейчас в шоке от того, какой замученной я выгляжу", - написала Валерия.

Татуировка Субботиной (скриншот: instagram.com/nava_staleva)

В то же время она отметила, что публикует эти фото, чтобы люди "подумали о тех, кто в плену уже больше двух лет".

Фото из Еленовки (скриншот: instagram.com/nava_staleva)

"Чтобы вы подумали об "Азове", которого нет в обменах. И я не хочу слышать, что для обменов делается все возможное. Если бы "азовцы" делали все возможное, мы бы не выстояли в Мариуполе так долго. Нет. "Азов" делал невозможное, и вы делайте. Каждый. Все возможное и невозможное", - подытожила "Стальная Нава".

Публикация Субботиной (скриншот: instagram.com/nava_staleva)

Что следует знать о Валерии Субботиной

Валерия Андреевна Субботина (до брака - Карпиленко) с позывным "Нава" родилась в городе Мариуполе Донецкой области.

Она - кандидат наук по социальным коммуникациям и участница российско-украинской войны. Украинская журналистка, преподавательница, поэтесса, военнослужащая, майор Национальной гвардии Украины.

Окончив Мариупольский государственный университет, работала журналисткой местного телеканала "ТВ-7" и преподавательницей журналистики и PR Мариупольского государственного университета.

В 2014 году - с началом российско-украинской войны - вела авторский проект "Мариуполь - город мира".

Впоследствии служила в пресс-службах полка "Азов" (2015-2016 гг.) и Донецкого пограничного отряда (2017-2020 гг.), где познакомилась с Андреем Субботиным, однако по состоянию здоровья уволилась со службы.

Валерия Субботина (фото: instagram.com/nava_staleva)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - мобилизована в полк "Азов".

5 мая 2022 года (за два дня до гибели Андрея) пара поженилась на окруженной оккупантами "Азовстали" в Мариуполе. Два кольца из фольги любимый "Навы" изготовил самостоятельно.

17 мая 2022 года Субботина попала в российский плен, из которого была освобождена по обмену 10 апреля 2023 года.

В 2023 году по возвращении из плена стала советницей Командующего ССО ВСУ генерал-майора Виктора Хоренко по вопросам коммуникаций.

Ныне Субботина известна также как "Стальная Нава".