"Приклад нелюдської жорстокості": як українці вшановують пам'ять загиблих в Оленівці захисників

У ніч з 28 на 29 липня 2022 року на території колишньої колонії в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області пролунали вибухи. Трагедія сталась у будівлі, де утримували українських військовополонених.

РБК-Україна нагадує, що саме відбулось в Оленівці тієї фатальної ночі, й розповідає, як українці вшановують пам'ять полеглих захисників.

Зміст

Основне про трагедію в Оленівці

Після виходу українських захисників з "Азовсталі" (останнього оплоту оборони українських військ у Маріуполі) у травні 2022 року, більшість із них було направлено до колишньої Волноваської виправної колонії №120 (у селищі Молодіжному Оленівської селищної ради Донецької області), де ще раніше було облаштовано "фільтраційну тюрму".

Так звану "евакуацію" до Оленівки проводили автобусами. Далі російські окупанти оголосили про нібито підготовку трибуналу. Українська влада тим часом заявляла про домовленості, згідно з якими військових планували відправити додому через "процедуру обміну".

У ніч з 28 на 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії, де перебували українські захисники, пролунала низка вибухів. Згідно з даними ГУ розвідки МО України, трагедія сталась між 22:00 28 липня і 01:00 29 липня 2022 року в новозбудованому приміщенні.

Будівля, в якій стались вибухи (ілюстрація: скриншот/росЗМІ)

Вранці 29 липня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, буцімто "під час обстрілу" колонії загинуло понад 50 українських військовополонених, яких утримували на території закладу. Згодом стало відомо, що за кілька днів до трагедії у бараки, що опинились в епіцентрі вибухів, перевели бійців полку "Азов"

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про "російський обстріл" у районі колонії в Оленівці, а також про ймовірні мотиви цього злочину - звинувачення в ньому України та приховування тортур над військовополоненими.

За даними радіоперехоплень СБУ, з розмов бойовиків випливало, що окупанти могли влаштувати трагедію за допомогою вибухівки, розміщеної у приміщенні колонії (жоден з очевидців не чув, як до виправної установи підлітає ракета, а вибухи відбувалися "самі собою").

"Підльоту ракет" ніхто не чув (ілюстрація: скриншот/росЗМІ)

Наявні у мережі відео засвідчили, що в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це підтверджує, що епіцентр вибуху був усередині знищеної будівлі, а її стіни "погасили" вибухові хвилі та "вберегли".

1 серпня 2022 року генпрокурор України заявив, що приміщення колонії було знищено не ракетами, а іншою зброєю - термобаричною. Росіяни замінували барак, а потім його підірвали.

В.о. командира "Азову" майор Микита Надточій також заявляв, що російські окупанти для вбивства українських військовополонених могли використати реактивні піхотні вогнемети "Шмєль" (які вмить випалюють кисень і спалюють людину за лічені секунди).

Подейкували навіть, що ув'язнені могли бути мертвими ще до вибуху.

Знищена із середини будівля (ілюстрація: скриншот/росЗМІ)

На початку липня 2023 року Україна повернула тіла загиблих захисників. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, більшість із них було ідентифіковано.

28 липня 2023-го Офіс генпрокурора України уточнив: згідно з результатами експертизи, росіяни застосували реактивний термобаричний гранатомет.

Другі роковини трагедії: звернення президента та урядовців

У вечірньому відеозверненні 28 липня 2024 року президент України Володимир Зеленський нагадав про роковини трагедії в Оленівці.

"Сьогодні в Україні згадуємо про наших людей, які були вбиті російськими нелюдами в Оленівці", - сказав він.

За словами очільника держави, це - один із найстрашніших російських злочинів впродовж війни.

"Росія повинна за це відповідати. І буде. І немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними. Вічна пам'ять усім нашим людям, які були вбиті окупантом. Слава всім, хто б'ється, хто працює заради нашої держави. Обов'язково захистимо нашу Україну", - наголосив президент.

У Міністерстві закордонних справ також нагадали: два роки тому, у ніч на 29 липня, РФ вчинила в Оленівці (Донецька область) один із найбільш цинічних воєнних злочинів проти українських військовополонених.

"Внаслідок вибуху на території виправної колонії, де їх утримували, було вбито щонайменше 50 українських захисників з "Азовсталі", які перебували в полоні. Близько 150 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - уточнили у відомстві.

Зазначається, що, вчинивши цей теракт, РФ порушила міжнародне гуманітарне право.

"Перешкоджаючи доступу міжнародних організацій до огляду місця злочину, Росія намагалася приховати його сліди. Проте не може існувати сценарію, за якого російські злочинці уникнуть відповідальності за скоєне. Агресор не залишиться безкарним. Вічна пам’ять загиблим захисникам", - підсумували у МЗС України.

Допис МЗС України (скриншот: facebook.com/UkraineMFA)

У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили також, що 29 липня 2024 року у Музеї війни (Національному музеї історії України у Другій світовій війні) відбудеться захід, присвячений роковинам теракту в Оленівці.

"Подія покликана вшанувати пам'ять вбитих українських військовополонених, зокрема військових полку "Азов", та привернути міжнародну увагу до встановлення справедливості в покаранні винних", - наголосили у відомстві.

Уточнюється, що серед учасників події: представники МКІП, Уповноваженого ВРУ з прав людини, Офісу генерального прокурора, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, UNDP Ukraine / ПРООН в Україні, 12-ї бригади НГУ АЗОВ, Спільноти Olenivka Community, визволені військовополонені, військовослужбовці, рідні та близькі українських військовополонених.

Повідомлення МКІП (скриншот: facebook.com/MCIPUkraine)

Як українці вшановують пам'ять полеглих захисників

На платформі історій про загиблих захисників та захисниць України "Меморіал героїв" у Facebook розповіли, що у Києві вшанували захисників, яких РФ вбила в Оленівці два роки тому.

У пам'ять про вбитих на Майдані Незалежності відкрили виставку "ОЛЕНІВКА: квінтесенція жорстокості". Паралельно відбулась акція на підтримку військових, які досі перебувають у російському полоні.

Не забули про цей російський злочин і в інших куточках України. Полеглих захисників згадували вчора і згадують сьогодні у містах і селах, на площах і в бібліотеках.

У будинку культури села Козлівка з метою вшанування жертв трагедії в Оленівці було проведено інформаційну годину "Оленівка: біль, який не вщухає".

Захід, проведений в місцевому будинку культури (скриншот: facebook.com/Будинок культури с. Козлівки)

Годину пам'яті "Оленівка: біль, який не вщухає" було проведено в Новоселівському сільському клубі Гайсинського відділу культури.

Наголошується, що "Оленівка стала безпрецедентним злочином масової страти наших воїнів".

Година пам'яті загиблих в Оленівці (скриншот: facebook.com/Новоселівський сільський клуб Гайсинського відділу культури)

У Новокрасненській бібліотеці (філії Арбузинської ЦБС) провели годину пам'яті "Вони стояли мужньо та боролися...", а також переглянули відеоматеріал про трагедію в Оленівці (присвячену другій річниці).

Вшанування полеглих захисників у Новокрасненській бібліотеці (скриншот: facebook.com/novokrasne.biblioteka)

У Бобринецькому міському краєзнавчому музеї імені Смоленчука до других роковин теракту в Оленівці підготували спеціальний відеоряд.

"Пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя у цій страшній війні... Не пробачимо і обов'язково переможемо", - наголошується у дописі.

У Коритнянській бібліотеці (філіалі Монастирищенської публічної бібліотеки) зазначили, що теракт в Оленівці - масове вбивство, терористичний акт, здійснений російськими окупаційними військами.

До річниці трагедії у бібліотеці було створено виставку "Оленівка - не забудемо".

У ще одній бібліотеці до роковин трагедії облаштували виставку (скриншот: facebook.com/Коритнянська бібліотека філіал Монастирищенської публічної бібліотеки)

Реакція на другі роковини теракту "азовців"

У другі роковини теракту в Оленівці командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко нагадав, що жоден із тих, хто давав бійцям Маріупольського гарнізону гарантії під час виходу з території "Азовсталі", не виконав своїх обіцянок.

Він зауважив, що у травні 2022 року ООН, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, російська сторона та військово-політичне керівництво України гарантувало "азовцям" першочергові домовленості:

збереження життя кожного військовослужбовця гарнізону

незастосування тортур

якнайшвидші обміни

"Так, росіяни з властивим їм віроломством наплювали на всі ці пункти. Апогеєм порушення ними законів та звичаїв ведення війни стала страта 53-х беззбройних азовців в Оленівці. Два роки тому уві сні вони були підступно вбиті в організованому росіянами теракті в бараці колонії. Більше сотні наших побратимів отримали поранення. Сучасна історія не знає подібних прикладів нелюдської жорстокості щодо військовополонених", - наголосив Прокопенко.

Чоловік зізнався, що в день, коли вся країна схиляє голови перед загиблими в Оленівці азовцями, йому не дає спокою лише одне питання: "чи доклали інші гаранти збереження життів особового складу Маріупольського гарнізону усіх зусиль, пропрацювали усі можливі варіанти та задіяли необхідні важелі впливу на росіян, аби обіцяні через 3-4 місяці після виходу з "Азовсталі" обміни стались?".

"Справа "Азову" - нищити ворога та поповнювати обмінний фонд. Це завдання наш підрозділ протягом року успішно виконує на Кремінському напрямку. Часто всупереч усьому. Чи виконують свою роботу ті, хто добровільно взяв на себе ці обов'язки, й ті, на кого їх покладено законом?" - додав "Редіс".

Він зауважив, що "важко словами передати, що таке один день у російському полоні".

"Часу немає. Постійні катування, голод, показова страта в Оленівці, незаконні судилища та довічні ув'язнення. Скоро вам нікого буде обмінювати", - підсумував військовий.

Публікація Прокопенка (скриншот: facebook.com/Denys Prokopenko)

Насамкінець, в "Азові" закликали українців "розказати світу про Оленівку" та поширювати допис військових.

"В день другої річниці теракту в Оленівці ми закликаємо вас розповісти світу про цю трагедію. Приєднуйтеся до вшанування пам'яті жертв російського злочину. Залучайте українську і міжнародну аудиторію", - написали на сторіці бригади у Facebook.

Звернення "азовців" (скриншот: facebook.com/azov.media4308)