ОАЕ є головним посередником у поверненні українських полонених, - Лубінець

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) є головним посередником у поверненні українців з російського полону.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він зазначив, що зараз основний партнер по поверненню українських полонених є саме ОАЕ.

"Ми їм дуже дякуємо. У нас останні повернення відбувались за посередництвом дипломатів цієї країни", - сказав омбудсмен.

Крім того, Україна обговорює з дипломатами ОАЕ направлення гуманітарного конвою, щоб кожен український військовополонений зміг отримати речі, засоби особистої гігієни та медикаменти. Проте, поки що сторони "не зійшлись в погодженні" з РФ.

Лубінець додав, що є й інші країни, які допомагають Україні повернути своїх військових, але ОАЕ станом на зараз є найбільш ефективними.