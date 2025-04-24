"Мені не сподобалася минула ніч": Трамп незадоволений атаками Путіна

"Владімір, СТОП"

Нагадаємо, сьогодні Трамп зробив жорстку заяву через удар по Києву. Він заявив, що розчарований тим, що Росія завдала ракетного удару по столиці України, і вимагає припинити війну.

"Я незадоволений російськими ударами по Києву. У них немає необхідності, і вони дуже невчасно. Владімір, зупиніться! По 5 000 солдатів на тиждень гине. Давайте укладемо мирний договір!" - написав Трамп.

Удари по Україні

У ніч на 24 квітня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні з використанням дронів та різних типів ракет. Під ударами опинилися Київ, Харків, Павлоград, Запоріжжя та інші регіони. Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків, інфраструктуру, а також є жертви та постраждалі.

Київ окупанти тероризували практично всю ніч. За словами президента України Володимира Зеленського, загалом було понад 200 повітряних цілей.

Через це було частково зруйновано багатоповерхівку у Святошинському районі. Наразі відомо про 12 загиблих і 90 постраждалих.

Більш докладно про атаку росіян - у матеріалі РБК-Україна.

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