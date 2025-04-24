"Мені не сподобалася минула ніч": Трамп незадоволений атаками Путіна

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення російськими атаками на Україну в ніч на 24 квітня, оскільки йдуть мирні переговори.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
Відповідаючи на запитання журналіста про рівень його розчарування російським диктатором Володимиром Путіним, американський президент зазначив, що він незадоволений.
У продовження Трамп прокоментував він свій пост у соцмережі Truth Social про удар по Києву з закликом "Владімір, СТОП", який написав сьогодні раніше.
"Мені не сподобалося те, що сталося минулої ночі. Я був незадоволений. Ми ведемо переговори про мир, а в цей час запускають ракети. І мені це зовсім не сподобалося. Ось це я мав на увазі", - заявив Трамп.
Нагадаємо, сьогодні Трамп зробив жорстку заяву через удар по Києву. Він заявив, що розчарований тим, що Росія завдала ракетного удару по столиці України, і вимагає припинити війну.
"Я незадоволений російськими ударами по Києву. У них немає необхідності, і вони дуже невчасно. Владімір, зупиніться! По 5 000 солдатів на тиждень гине. Давайте укладемо мирний договір!" - написав Трамп.
У ніч на 24 квітня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні з використанням дронів та різних типів ракет. Під ударами опинилися Київ, Харків, Павлоград, Запоріжжя та інші регіони. Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків, інфраструктуру, а також є жертви та постраждалі.
Київ окупанти тероризували практично всю ніч. За словами президента України Володимира Зеленського, загалом було понад 200 повітряних цілей.
Через це було частково зруйновано багатоповерхівку у Святошинському районі. Наразі відомо про 12 загиблих і 90 постраждалих.
Більш докладно про атаку росіян - у матеріалі РБК-Україна.
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