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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Мне не понравилась прошедшая ночь": Трамп недоволен атаками Путина

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство российскими атаками на Украину в ночь на 24 апреля, поскольку идут мирные переговоры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Отвечая на вопрос журналиста об уровне его разочарования российским диктатором Владимиром Путиным, американский президент отметил, что он недоволен.

В продолжение Трамп прокомментировал он свой пост в соцсети Truth Social об ударе по Киеву с призывом "Владимир, СТОП", который написал сегодня ранее.

"Мне не понравилось то, что произошло прошлой ночью. Я был недоволен. Мы ведем переговоры о мире, а в это время запускают ракеты. И мне это совсем не понравилось. Вот это я имел в виду", - заявил Трамп.

 

"Владимир, СТОП"

Напомним, сегодня Трамп сделал жесткое заявление из-за удара по Киеву. Он заявил, что разочарован тем, что Россия нанесла ракетный удар по столице Украины, и требует прекратить войну.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет необходимости, и они очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5 000 солдат в неделю погибает. Давайте заключим мирный договор!" - написал Трамп.

Удары по Украине

В ночь на 24 апреля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с использованием дронов и различных типов ракет. Под ударами оказались Киев, Харьков, Павлоград, Запорожье и другие регионы. В результате атаки повреждены десятки жилых домов, инфраструктура, а также есть жертвы и пострадавшие.

Киев оккупанты терроризировали практически всю ночь. По словам президента Украины Владимира Зеленского, всего было более 200 воздушных целей.

Из-за этого была частично разрушена многоэтажка в Святошинском районе. Сейчас известно о 12 погибших и 90 пострадавших.

Более подробно об атаке россиян - в материале РБК-Украина.

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КиевДональд Трамп