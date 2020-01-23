Менеджмент Deutsche Bahn получит статус советников на "Укрзализныце"

Статус немецких специалистов может быть изменен после экономических расчетов
Менеджмент немецкого оператора Deutsche Bahn сначала получит статус советников на "Укрзализныце" в рамках Меморандума о взаимопонимании. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Как отметил Криклий, дальнейший статус менеджмента Deutsche Bahn будет определяться в зависимости от результатов и проведения экономических расчетов.
По его словам, украинская сторона должна понимать, что она получает, какие будут выгоды, во сколько это обойдется, сколько будет сэкономлено.
Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.
Как завил премьер-министр Алексей Гончарук, Украина в рамках "Меморандума о взаимопонимании" передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет.
По словам Гончарука, такое решение демонстрирует открытость Украины к инвестициям.
"О деталях еще предстоит договариваться, но политическое решение по этому поводу уже принято", - заявил Гончарук.