Менеджмент Deutsche Bahn получит статус советников на "Укрзализныце"

Менеджмент немецкого оператора Deutsche Bahn сначала получит статус советников на "Укрзализныце" в рамках Меморандума о взаимопонимании. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как отметил Криклий, дальнейший статус менеджмента Deutsche Bahn будет определяться в зависимости от результатов и проведения экономических расчетов.

По его словам, украинская сторона должна понимать, что она получает, какие будут выгоды, во сколько это обойдется, сколько будет сэкономлено.

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Как завил премьер-министр Алексей Гончарук, Украина в рамках "Меморандума о взаимопонимании" передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет.

По словам Гончарука, такое решение демонстрирует открытость Украины к инвестициям.

"О деталях еще предстоит договариваться, но политическое решение по этому поводу уже принято", - заявил Гончарук.