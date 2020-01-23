Менеджмент Deutsche Bahn отримає статус радників на "Укрзалізниці"

Статус німецьких фахівців може бути змінений після економічних розрахунків
Менеджмент німецького оператора Deutsche Bahn спочатку отримає статус радників на "Укрзалізниці" в рамках Меморандуму про взаєморозуміння. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Як зазначив Криклій, подальший статус менеджменту Deutsche Bahn буде визначатися в залежності від результатів та проведення економічних розрахунків.
За його словам, українська сторона повинна розуміти, що вона отримує, які будуть вигоди, у скільки це обійдеться, скільки буде заощаджено.
Нагадаємо, 22 січня в Давосі Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.
Як завив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, Україна в рамках "Меморандуму про взаєморозуміння" передасть в управління залізницю залізничному оператору Німеччини Deutsche Bahn на 10 років.
За словами Гончарука, таке рішення демонструє відкритість України до інвестицій.
"Про деталі ще мають домовлятися, але політичне рішення з цього приводу вже прийнято", - заявив Гончарук.