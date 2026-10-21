"Мене дратують!": Макрон розлютився через заяви іноземних лідерів про Францію

Протягом останніх кількох днів чимало іноземних лідерів та посадовців виступали з необдуманими гучними заявами щодо протестів у Франції.

Про це заявив французький президент Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

На переконання глави республіки, очевидного іноземного втручання у французькі протести не було.

Попри це, він помітив випадки, коли керівництво інших країни маніпулювало наявними даними.

"Це призвело до неприйнятних і безглуздих коментарів з боку багатьох, зокрема іноземних лідерів", - поскаржився Макрон.

На тлі останніх подій він нагадав про активне поширення фото та відео, які були згенеровані штучним інтелектом.

"Ми бачили зображення, які створив штучний інтелект. На них були сцени, які ніколи не відбувалися у Франції", - додав Макрон.

За словами глави республіки, критика на адресу країни з боку деяких людей свідчить про їхнє негативне ставлення до Франції.

"Ці люди мене дратують!.. У нас є проблеми, але ми впораємося з ними методично, з повагою, рішучістю та твердістю (...) однак не треба говорити, що заманеться", - закликав Макрон.

Він також додав, що 22 жовтня проведе з представниками розвідувальних служб, прем'єр-міністром Себастьєном Лекорню та профільними міністрами. Головна ціль - отримати докладний звіт про демонстрації, що відбулися 17 жовтня.