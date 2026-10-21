"Меня раздражают!": Макрон разозлился из-за заявлений иностранных лидеров о Франции

В последние несколько дней многие иностранные лидеры и чиновники выступали с необдуманными громкими заявлениями о протестах во Франции.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

По мнению главы государства, очевидного иностранного вмешательства во французские протесты не было.

При этом он отметил случаи манипулирования информацией со стороны руководства других стран.

"Это привело к неприемлемым и бессмысленным комментариям со стороны многих, в том числе иностранных лидеров", - посетовал Макрон.

На фоне последних событий он обратил внимание на активное распространение фото и видео, сгенерированных искусственным интеллектом.

"Мы видели изображения, которые создал искусственный интеллект. На них были сцены, никогда не происходившие во Франции", - добавил Макрон.

По словам французского президента, критика в адрес страны со стороны некоторых людей свидетельствует об их негативном отношении к Франции.

"Эти люди меня раздражают!.. У нас есть проблемы, но мы справимся с ними методично, с уважением, решительностью и твердостью (...), однако не надо говорить, что вздумается", - призвал Макрон.

Он также сообщил, что 22 октября проведет встречу с представителями разведывательных служб, премьер-министром Себастьеном Лекорню и профильными министрами. Главная цель - получить подробный отчет о протестах, которые прошли 17 октября.