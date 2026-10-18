"Франція палає!": Трамп відреагував на масштабні протести у республіці

Влада Франції повинна закрити кордони та взяти ситуацію в країні під власний контроль.

З таким закликом виступив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис Truth Social.

Глава Білого дому відреагував на масові протести, які охопили різні французькі міста.

На його переконання, одна з головних причин нової хвилі хаосу у країні - мігранти.

Трамп також почав стверджувати, що саме вони знищили республіку та її велич.

"Франція палає! Міграція людей із зовсім іншого світу, людей із ненавистю в серцях, зруйнувала колись велику країну. Закрийте кордони й візьміть ситуацію під контроль, поки не стало надто пізно!", - йдеться у новій заяві глави Білого дому.

До речі, раніше президент США коментував початок протестів у Франції. За його словами, вони були пов'язані з неконтрольованою масовою міграцією та ісламом.