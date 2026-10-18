"Франція палає!": Трамп відреагував на масштабні протести у республіці
Влада Франції повинна закрити кордони та взяти ситуацію в країні під власний контроль.
З таким закликом виступив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис Truth Social.
Глава Білого дому відреагував на масові протести, які охопили різні французькі міста.
На його переконання, одна з головних причин нової хвилі хаосу у країні - мігранти.
Трамп також почав стверджувати, що саме вони знищили республіку та її велич.
"Франція палає! Міграція людей із зовсім іншого світу, людей із ненавистю в серцях, зруйнувала колись велику країну. Закрийте кордони й візьміть ситуацію під контроль, поки не стало надто пізно!", - йдеться у новій заяві глави Білого дому.
До речі, раніше президент США коментував початок протестів у Франції. За його словами, вони були пов'язані з неконтрольованою масовою міграцією та ісламом.
Протести у Франції
Уже кілька тижнів поспіль у республіці тривають масові протести, які почалися зі шкіл у передмістях Парижа.
Усе почалося з ліцею Сент-Екзюпері - саме там 17 вересня вчителі оголосили страйк, вимагаючи розв'язати проблему нестачі педагогів.
Учні підтримали вимоги вчителів, проте вже наступного ранку протест набув більш радикального характеру - біля ліцею почали споруджувати барикади.
Згодом до них долучилися студенти, профспілки та прихильники "жовтих жилетів", які виступали також проти зростання цін.
17 жовтня у Франції відбулися масові акції протесту проти зростання вартості життя, які зібрали щонайменше 550 тисяч учасників.
Під час демонстрацій у низці міст спалахнули заворушення та погроми. Зокрема, у Ліможі вогонь знищив будівлю мерії XIX століття, а правоохоронці затримали близько 400 осіб.
Ще більше про протести у Франції можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Міста у вогні, тисячі затриманих та мільйонні збитки: що сталося у Франції та яка причина протестів".