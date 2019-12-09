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Мендель: Крим в нормандському форматі поки не обговорюється

Новини » Політика     09.12.2019 - 23:20
Мендель: Крим в нормандському форматі поки не обговорюється
Фото: Юлія Мендель (РБК-Україна)

Нормандська зустріч не піднімала питання Криму

В рамках нормандської зустрічі не обговорювалося питання окупованого Криму. Про це за підсумками саміту в Парижі заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Мендель поставили запитання, чи обговорювався Крим в нормандському форматі.

"Поки не планується", - відповіла вона.

За її словами, в цілому переговори пройшли успішно.

"Ті позиції, які висловлював президент України, вони отримали місце і, я думаю, українська позиція була представлена дуже сильно. Скоро буде представлено комюніке", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію по Криму. У документі міжнародне співтовариство закликає Росію вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що підніме питання Криму на саміті "нормандської четвірки". Пізніше він також запропонував новий формат переговорів по Криму за участю США.

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