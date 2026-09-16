UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Мендель не пустили в Європарламент: каже - через санкції Зеленського

16:40 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель (Віталій Носач/РБК-Україна)

Колишню прессекретарку президента України Юлію Мендель не допустили до будівлі Європейського парламенту за кілька годин до її запланованого виступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Мендель у соцмережі X.

Деталі інциденту

За словами Мендель, їй відмовили у вході без пояснення причин. Сам виступ мав відбутися на заході під назвою "Україна: наважитися на мир. Дипломатія замість ескалації".

Організатором цієї події є депутат від проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Ганс Нойхофф, який у 2025 році відвідував Сочі для участі у заході Віктора Медведчука.

Попри відмову у допуску до будівлі, експосадовиця заявила, що її виступ усе одно відбудеться, оскільки вона прагне "представляти частину суспільства, яка прагне миру".

Що каже Мендель про причини

Колишня речниця безпосередньо пов'язує заборону на вхід із персональними обмеженнями.

Вона переконана, що ситуація стала наслідком санкцій РНБО, які проти неї запровадили 13 вересня.

Мендель про Зеленського

Нагадаємо, у травні 2026 року Юлія Мендель опинилася в центрі гучного скандалу через серію резонансних заяв про роботу з президентом України Володимиром Зеленським.

Зокрема, експосадовиця наговорила купу шокуючих подробиць про главу держави у резонансному інтерв'ю, назвавши його "прихованим злом". Втім, жодних підтверджень або доказів власним словам вона так і не надала.

Крім того, вона оскандалилася заявою про нібито готовність України здати Донбас під час переговорів у 2022 році.

На ці закиди миттєво відреагували в Офісі президента, де категорично спростували подібні твердження та зазначили, що колишня речниця "давно не в собі".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Юлия МендельВолодимир ЗеленськийЄвропарламентЄвросоюзУкраїна