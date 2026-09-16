Мендель не пустили в Європарламент: каже - через санкції Зеленського

Деталі інциденту

За словами Мендель, їй відмовили у вході без пояснення причин. Сам виступ мав відбутися на заході під назвою "Україна: наважитися на мир. Дипломатія замість ескалації".

Організатором цієї події є депутат від проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Ганс Нойхофф, який у 2025 році відвідував Сочі для участі у заході Віктора Медведчука.

Попри відмову у допуску до будівлі, експосадовиця заявила, що її виступ усе одно відбудеться, оскільки вона прагне "представляти частину суспільства, яка прагне миру".

Що каже Мендель про причини

Колишня речниця безпосередньо пов'язує заборону на вхід із персональними обмеженнями.

Вона переконана, що ситуація стала наслідком санкцій РНБО, які проти неї запровадили 13 вересня.