Детали инцидента

По словам Мендель, ей было отказано во входе без объяснения причин. Само выступление должно было состояться на мероприятии под названием "Украина: решиться на мир. Дипломатия вместо эскалации".

Организатором этого события является депутат от пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (АдН) Ганс Нойхофф, который в 2025 году посещал Сочи для участия в мероприятии Виктора Медведчука.

Несмотря на отказ в допуске к зданию, экс-чиновник заявила, что его выступление все равно состоится, поскольку оно стремится "представлять часть общества, которая стремится к миру".

Что говорит Мендель о причинах

Бывшая спикера напрямую связывает запрет на вход с персональными ограничениями.

Она убеждена, что ситуация стала следствием санкций СНБО, введенных против нее 13 сентября.