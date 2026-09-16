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Мендель не пустили в Европарламент: говорит - из-за санкций Зеленского

16:40 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель (Виталий Носач/РБК-Украина)

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не допущена к зданию Европейского парламента за несколько часов до ее запланированного выступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мендель в соцсети X.

Детали инцидента

По словам Мендель, ей было отказано во входе без объяснения причин. Само выступление должно было состояться на мероприятии под названием "Украина: решиться на мир. Дипломатия вместо эскалации".

Организатором этого события является депутат от пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (АдН) Ганс Нойхофф, который в 2025 году посещал Сочи для участия в мероприятии Виктора Медведчука.

Несмотря на отказ в допуске к зданию, экс-чиновник заявила, что его выступление все равно состоится, поскольку оно стремится "представлять часть общества, которая стремится к миру".

Что говорит Мендель о причинах

Бывшая спикера напрямую связывает запрет на вход с персональными ограничениями.

Она убеждена, что ситуация стала следствием санкций СНБО, введенных против нее 13 сентября.

Мендель о Зеленском

Напомним, в мае 2026 года Юлия Мендель оказалась в центре громкого скандала из-за серии резонансных заявлений о работе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, экс-чиновник наговорила кучу шокирующих подробностей о главе государства в резонансном интервью, назвав его "скрытым злом". Впрочем, никаких подтверждений или доказательств своим словам она так и не предоставила.

Кроме того, она оскандалилась заявлением о готовности Украины сдать Донбасс во время переговоров в 2022 году.

На эти упреки мгновенно отреагировали в Офисе президента, где категорически опровергли подобные утверждения и отметили, что бывшая пресс-секретарь "давно не в себе".

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