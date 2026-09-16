Мендель не пустили в Європарламент: каже - через санкції Зеленського

Колишню прессекретарку президента України Юлію Мендель не допустили до будівлі Європейського парламенту за кілька годин до її запланованого виступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Мендель у соцмережі X .

Деталі інциденту

За словами Мендель, їй відмовили у вході без пояснення причин. Сам виступ мав відбутися на заході під назвою "Україна: наважитися на мир. Дипломатія замість ескалації".

Організатором цієї події є депутат від проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Ганс Нойхофф, який у 2025 році відвідував Сочі для участі у заході Віктора Медведчука.

Попри відмову у допуску до будівлі, експосадовиця заявила, що її виступ усе одно відбудеться, оскільки вона прагне "представляти частину суспільства, яка прагне миру".

On the day of my speech, I was barred from entering the European Parliament. I directly attribute this to Zelenskyy’s sanctions. But the speech will go ahead anyway, because I know that I represent a huge segment of society that longs for peace and wants to be heard. pic.twitter.com/FWh7WSaUNI — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) September 16, 2026

Що каже Мендель про причини

Колишня речниця безпосередньо пов'язує заборону на вхід із персональними обмеженнями.

Вона переконана, що ситуація стала наслідком санкцій РНБО, які проти неї запровадили 13 вересня.