Мендель не пустили в Европарламент: говорит - из-за санкций Зеленского
Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не допущена к зданию Европейского парламента за несколько часов до ее запланированного выступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мендель в соцсети X.
Детали инцидента
По словам Мендель, ей было отказано во входе без объяснения причин. Само выступление должно было состояться на мероприятии под названием "Украина: решиться на мир. Дипломатия вместо эскалации".
Организатором этого события является депутат от пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (АдН) Ганс Нойхофф, который в 2025 году посещал Сочи для участия в мероприятии Виктора Медведчука.
Несмотря на отказ в допуске к зданию, экс-чиновник заявила, что его выступление все равно состоится, поскольку оно стремится "представлять часть общества, которая стремится к миру".
На дне моего времени, я был отнесен от вступления в Европейский парламент. И прямо поощряю это к Zelenskyy's sanctions. Но звук будет идти вперед, потому что я знаю, що я веду значний сегмент суспільства, що довгий час для страстей и желаний быть основой. pic.twitter.com/FWh7WSaUNI— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) September 16, 2026
Что говорит Мендель о причинах
Бывшая спикера напрямую связывает запрет на вход с персональными ограничениями.
Она убеждена, что ситуация стала следствием санкций СНБО, введенных против нее 13 сентября.
Мендель о Зеленском
Напомним, в мае 2026 года Юлия Мендель оказалась в центре громкого скандала из-за серии резонансных заявлений о работе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В частности, экс-чиновник наговорила кучу шокирующих подробностей о главе государства в резонансном интервью, назвав его "скрытым злом". Впрочем, никаких подтверждений или доказательств своим словам она так и не предоставила.
Кроме того, она оскандалилась заявлением о готовности Украины сдать Донбасс во время переговоров в 2022 году.
На эти упреки мгновенно отреагировали в Офисе президента, где категорически опровергли подобные утверждения и отметили, что бывшая пресс-секретарь "давно не в себе".