В Меморандуме с МВФ назвали дату завершения аудита НАБУ

В Меморандум с МВФ традиционно попали пункты о деятельности НАБУ

Отчет об аудите Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) будет окончательно завершен до конца июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст меморандума правительства Украины с Международным валютным фондом.

Этот пункт определен в меморандуме как структурный маяк.

Как отмечается документе, внешний аудит НАБУ будет проводиться группой уважаемых экспертов с международным опытом, а техническое задание для проведения внешнего аудита НАБУ будет разработано в консультации со специалистами МВФ.

Отчет об аудите должен включать четкие и приоритетные рекомендации относительно эффективности НАБУ и его операционной и институциональной независимости в соответствии с лучшими международными практиками.

"В случае если аудиторы единогласно придут к выводу, что критерии относительно увольнения директора НАБУ, указанные в статье 6.4.11 закона о НАБУ, удовлетворяются, в отчет будет включена доказательная база, детальное обоснование и рекомендации", - отмечается в документе.

Кроме того, в правительстве Украины ожидают, что до конца июня 2019 года Верховная рада примет законодательные акты, направленные на усиление полномочий НАБУ с тем, чтобы обеспечить использование НАБУ широкого спектра методов расследования, включая негласные действия, снятие информации с каналов связи, доступ к компьютерным системам без необходимости полагаться на инфраструктуру других учреждений

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Как сообщало РБК-Украина, 15 декабря Павел Жебривский отказался от должности аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).