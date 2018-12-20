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У Меморандумі з МВФ назвали дату завершення аудиту НАБУ

Новини » Політика    20.12.2018 - 13:58
У Меморандумі з МВФ назвали дату завершення аудиту НАБУ

До Меморандум з МВФ традиційно потрапили пункти щодо діяльності НАБУ

Звіт про аудит Національного антикорупційного бюро (НАБУ) буде остаточно завершений до кінця липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст меморандуму уряду України з Міжнародним валютним фондом.

Цей пункт визначений в меморандумі як структурний маяк.

Як зазначається документі, зовнішній аудит НАБУ буде проводитися групою поважних експертів з міжнародним досвідом, а технічне завдання для проведення зовнішнього аудиту НАБУ буде розроблено в консультації з фахівцями МВФ.

Звіт про аудит включатиме чіткі та пріоритетні рекомендації щодо ефективності НАБУ та його операційної та інституційної незалежності відповідно до найкращих міжнародних практик.

"У випадку, якщо аудитори одноголосно дійдуть висновку, що критерії щодо звільнення директора НАБУ, зазначені у статті 6.4.11 закону про НАБУ, задовольняються, до звіту буде включено доказову базу, детальне обґрунтування та рекомендації", - зазначається в документі.

Крім того, в уряді України очікують, що до кінця червня 2019 року Верховна рада ухвалить законодавчі акти, спрямовані на посилення повноважень НАБУ з тим, щоб забезпечити використання НАБУ широкого спектру методів розслідування, включаючи негласні дії, зняття інформації з каналів зв’язку, доступ до комп'ютерних систем та контрольовану поставку, без необхідності покладатися на інфраструктуру інших установ.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 грудня Павло Жебрівський відмовився від посади аудитора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). 

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